Citu: Adeverinta de venit va fi transmisa electronic, romanii nu trebuie sa faca servicii de curierat

"Astazi inca o veste buna pentru toti romanii. Fara curierat intre institutii! Adeverinta de venit va fi transmisa in format electronic institutiilor din subordinea Ministerului Muncii. Romanii nu trebuie sa faca servicii de curierat intre institutiile statului. Sistemul informatic este dezvoltat si administrat de Ministerul Finantelor Publice si pregatit sa trimita adeverinta de venit in format electronic", afirma Citu, pe Facebook.In alta ordine de idei, acesta reitereaza faptul ca Romania se imprumuta zilnic mai ieftin."In acelasi timp, ne imprumutam mai ieftin in lei in fiecare zi si la dobanzi negative in euro. Economisim bani si crestem puterea de cumparare a generatiilor viitoare", sustine Florin Citu.Romania s-a imprumutat joi, 27 februarie, pentru prima oara in istorie, la dobanzi negative, a anuntat, in deschiderea sedintei de Guvern, ministrul interimar al Finantelor si premier desemnat, Florin Citu.Potrivit datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR), Ministerul Finantelor a atras, joi, 150 de milioane de euro de la banci la o dobanda de - 0,11% pe an, printr-o emisiune de certificate de trezorerie cu discount, cu maturitatea reziduala la 5 luni.Valoarea nominala a emisiunii a fost de 150 de milioane de euro, iar bancile au transmis oferte in suma de 229,1 milioane de euro."Azi avem o veste buna, o veste istorica pentru Romania. Azi, pentru prima oara in istorie, Romania s-a imprumutat cu dobanzi negative in euro, asa cum fac alte tari dezvoltate, ceea ce arata foarte clar un semn din partea investitorilor ca tot ce am facut pana acum este apreciat si ceea ce am spus ca vom face in continuare este apreciat. Investitorii au incredere in Romania", a subliniat Citu.Acesta a explicat ca prin dobanzi negative povara imprumuturilor nu mai este "aruncata" pe generatiile viitoare, iar Romania da inapoi mai putini bani decat a luat."Romania se imprumuta la dobanzi negative in euro. Este o performanta istorica. Ce inseamna dobanzi negative? Inseamna ca, daca ne imprumutam un leu, trebuie sa dam inapoi 90 de bani. Nu mai aruncam povara imprumuturilor pe generatiile viitoare, le dam inapoi mai putini bani. Acest lucru il faceau tari cu rating mai mare decat Romania. Noi am reusit, cu guvern interimar, cu situatia din Romania, am reusit sa ne imprumutam la dobanzi negative, ceea ce este o performanta istorica", a explicat el.