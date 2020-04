Citu anunta ca site-ul IMM Invest a fost refacut, dar avertizeaza ca exista un risc. Cand va putea fi accesat

Site-ul IMM Invest, blocat de mai bine de o saptamana

Ziare.

com

Potrvit acestuia, incepand de marti, ora 09:00, toti cei care doresc sa beneficieze de linii de credit pentru investitii/capital de lucru garantate de stat cu pana la 90% si cu dobanda subventionata 100% pot sa se inscrie in program.Insa Florin Citu spune ca exista un risc. Mai exact, ministrul de Finante afirma ca parlamentarii PSD si "acolitii lor" voteaza impotriva legii care aproba ordonanta prin care a fost aprobat programul IMM Invest.Mai mult PSD-istii vor sa opreasca acest program prin motiune. Ciolacu si gasca lui socialista fac orice sa opreasca acest program care sustine capitatul si economia privata. Asa cum au facut pana acum cu toate masurile bune luate de acest guvern.si toti cei care doresc sa beneficieze de linii de credit pentru investitii/capital de lucru garantate de stat cu pana la 90% si cu dobanda subventionata 100% pot sa se inscrie in program. Acest program nu functioneaza dupa principul 'primul venit, primul servit'", scrie Florin Citu pe Facebook.Site-ul IMM Invest a fost lansat in urma cu mai bine de o saptamana, mai exact pe 17 aprilie. Insa, in aceeasi zi, a fost blocat astfel ca programul nu a putut fi accesat.Florin Citu spunea atunci ca este vorba despre un atac "Probabil aceleasi personaje care arunca cu noroi in tot ceea ce face Guvernul au atacat site-ul IMM INVEST. Nici eu si nici romanii onesti care au acum nevoie de aceste resurse nu ne asteptam la o asemenea ticalosie.Nicio problema. Continuam. Mergem inainte.", a scris la acel moment ministrul pe contul sau de Facebook.Ulterior, Dumitru Nancu, directorul general al Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii (FNGCIMM), a declarat ca aplicatia Imminvest.ro a fost blocata exact la momentul deschiderii dupa ce au fost primite 397.000 de accesari pe minut provenite de la 132.000 de conexiuni.El a mentionat ca acest volum de trafic a blocat atat site-ul www.imminvest.ro, cat si site-ul fngcimm.ro.Desi au existat acuzatii ca site-ul ar fi fost atacat, nimeni n-a spus clar, inca, cine este de vina