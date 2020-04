Citu: Avem o rezerva financiara pentru 5 luni sau chiar mai mult. Aparatul administrativ sa stie ca ii vine salariul la timp

Ziare.

com

"In acest moment nu discutam despre asa ceva (un acord cu FMI, n.red.). Avem acel buffer de care nu ne-am atins, de aceea continuam sa ne finantam din piata, si astazi ne-am finantat din piata, cand gasim conditii bune ne finantam, ca sa facem aceste plati.Pastram buffer-ul pentru momente dificile, acordurile cu institutii internationale sunt pe ultimul loc, daca ajungem acolo. Buffer-ul ne ajunge peste 4 luni, 4-5 luni de zile, chiar mai mult, dar nu pot sa dau cifrele exacte, pentru ca sunt negocieri cu pietele", a afirmat Florin Citu, la Digi24.Ministrul Finantelor a transmis ca aparatul administrativ este in prima linie a luptei impotriva crizei actuale, iar membrii aparatului administrativ nu trebuie sa isi faca probleme cu privire la plata salariilor."In fiecare zi avem o provocare si provocarea cea mai mare pentru Ministerul Finantelor Publice nu o reprezinta sa crestem cheltuieli, pentru ca a creste cheltuieli este usor si o pot face toti. Sa finantezi aceste cheltuieli este dificil, dar nu vor exista probleme la plata la timp a pensiilor, a salariilor, a somajului tehnic si a altor facturi ale MFP. (...)Este important ca doctorii sa stie, politistii sa stie, toti cei care sunt astazi in aparatul administrativ sa stie ca salariul le vine la timp, oamenii care sunt astazi in prima linie sa nu aiba aceasta grija, sa stie ca nu au aceasta problema. In prima linie este tot aparatul administrativ. Astazi lupta cu criza se duce cu aparatul administrativ, care bineinteles ca nu este cel mai eficient, dar lucram cu aparatul administrativ, tot aparatul administrativ este in prima linie in aceasta lupta cu criza", a mentionat Florin Citu.In context, ministrul Finantelor a anuntat ca vineri a fost ziua in care ministerul de resort a facut cele mai mari plati din istorie, prin plata in avans a pensiilor pentru luna aprilie."Acest moment este foarte dificil din punct de vedere economic, pentru ca trebuie sa ne finantam. Pe langa aceasta situatie in care este economia, cu incasari mai mici la Buget, cheltuielile cresc, dar trebuie sa platim facturile Guvernului. Am rambursat TVA de 4 miliarde in martie, rambursam (TVA, n.r.) cu control ulterior in aprilie, avem cheltuieli mai mari - vineri a fost o zi dificila, pentru ca am platit in avans pensii si cred ca a fost ziua in care am facut cele mai mari plati din istorie de la Ministerul Finantelor, si a fost o zi complicata, pentru ca pietele nu functioneaza ca intr-un moment normal, ca sa te finantezi pe termen scurt, rapid, si prin surprindere, pentru ca nu stiam ca o sa platim in avans, a fost o problema de comunicare... A fost complicat, dar am reusit", a explicat Florin Citu.