Citu: Bugetul pe 2020 este gata si va fi prezentat saptamana viitoare. Nu introducem alte taxe. Ce se elimina din OUG 114

Ce se elimina din OUG 114

"Bugetul este gata, va fi prezentat in Parlament, cred ca saptamana viitoare (...) Bugetul a fost construit pe legislatia in vigoare si taxele in vigoare. Nu introducem alte taxe, nu avem intentii sa introducem alte taxe in 2020", a spus Citu.Ministrul a precizat ca punctul de amenda pentru circulatie va fi inghetat la nivelul actual, de 145 lei, si nu va creste cu salariul minim, asa cum nu se vor majora nici salariile demnitarilor si ca, in acest moment, nu se are in vedere o alta formula de calcul pentru amenzile de circulatie.Citu a afirmat ca, marti, a fost prezentat in Guvern proiectul de lege privind plafoanele unor indicatori specificati in cadrul fiscal-bugetar pe anul 2020 si a subliniat ca urmeaza sa se faca o tranzitie de la o politica fiscala prociclica catre una normala, iar aceasta perioada de tranzitie va dura circa un an si jumatate."Din pacate, trebuie sa aratam pentru anul viitor si anul care urmeaza, 2021, un deficit peste 3%, asta pentru ca ar fi o ajustare mult prea abrupta pentru economie, avand in vedere decelerarea cresterii economice la nivel global, cat si in Romania, si atunci e o ajustare graduala. Ce facem acum este sa facem o tranzitie de la o politica fiscala prociclica catre o politica fiscala normala, si aici este o perioada de tranzitie pe care sa o facem intr-un an, un an si jumatate", a explicat ministrul Finantelor.Intrebat daca va fi primit acceptul Comisiei Europene in ceea ce priveste depasirea plafonului de 3% privind deficitul bugetar, seful de la Finante a raspuns ca nu este vorba despre accept sau nu, ci despre o procedura si va trebui discutat cu partenerii internationali pentru a se vedea cum poate fi adusa politica fiscala, astfel incat sa nu mai reprezinte un element de volatilitate in economie.Totodata, ministrul a reiterat ca, i"Ceea ce facem noi acum, sa trecem de la aceasta politica prociclica catre una anticiclica, una normala, va reduce presiunea pentru deficitul comercial. Bineinteles ca nu se intampla peste noapte si nu vrem sa facem miscari bruste. Va dura aceasta perioada, dar, dupa cum am mai spus, 2020 este anul in care curatam economia, o stabilizam si o pregatim pentru 2021. Din 2021 o sa vedeti o crestere economica bazata pe investitii, o crestere economica sustenabila",a sustinut Florin Citu.Ministerul Finantelor Publice (MFP) a publicat, marti seara, proiectul de lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificati in cadrul fiscal-bugetar pe anul 2020, care prevede pentru anul viitor un deficit bugetar de 3,6% si pentru 2021 de 3,34%. In acelasi timp, plafonul pentru datoria publica este stabilit la 45% din Produsul Intern Brut (PIB). In ce priveste OUG 114, Citu a spus ca se incearca eliminarea tuturor elementelor nocive din aceasta, iar o decizie va fi luata in sedinta de guvern din aceasta saptamana."Am anuntat cateva masuri: eliminarea taxei bancare, eliminarea acelor conditii pentru administratorii Pilonului II de pensii. In ceea ce priveste taxa pe energie, acolo se lucreaza intr-un sistem gradual, ramane insa salariul minim in constructii. Acolo am spus la inceput ca nu putem sa ne atingem, dar eliminam taxa pentru telecomunicatii. Cam aceasta este directia. Incercam sa eliminam cam toate elementele nocive ale OUG 114, tot ce se mai poate elimina, pentru ca am spus in sistemul de constructii nu se mai poate elimina. (...) In seara aceasta (marti seara -n.r.) va fi o prima lectura pe modificarile OUG 114, iar decizia va fi saptamana aceasta, in cealalta sedinta de guvern", a precizat seful de la Finante.Intrebat despre o posibila schema de ajutor de stat pentru cei care au avut de suferit din cauza OUG 114, Citu a raspuns: "Nu am vazut aceasta schema. Este o propunere a premierului, o sa o investigam sa vedem daca se poate aplica, sa vedem unde au fost aceste costuri, dar eu nu am vazut o varianta de text si nu pot sa ma pronunt".In ceea ce priveste pierderile pe OUG 114 inregistrate din cauza preturilor majorate la gaz si electricitate, anuntate de catre premier, ministrul Finantelor a dat asigurari ca va fi mediata si aceasta problema. "Au fost pierderi atat pentru persoane fizice, cat si pentru companii. Vom vedea cum putem sa mediem aceasta problema", a subliniat Citu.Acesta a mai fost intrebat de catre moderatorul emisiunii care sunt intentiile legate de Fondul Suveran de Investitii, iar Citu a mentionat ca "prin aceasta ordonanta, Fondul Suveran de Investitii dispare, dar si alte cateva fonduri, Fondul de Dezvoltare"."Prima data a fost neconstitutional si am spus asta, a doua oara iarasi sunt probleme de neconstitutionalitate si nu corespund vreunui fond modern de investitii. (...) Nu a functionat niciodata in Romania, deci nu este nicio pierdere. Stiti bine ca, in primii doi ani de zile, managerii acestor institutii erau numiti de ministrul Finantelor, asa ca eliminam acest subiectivism. Era clar ca era un sistem prin care se creau alte sinecuri. Si am oprit si acest lucru", a adaugat ministrul de resort.Ordonanta de Urgenta 114 din 29 decembrie 2018 a instituit taxe noi pe cifra de afaceri pentru sectorul energetic si telecom, precum si taxe pe activele din sistemul bancar. Potrivit documentului, in sectorul telecom, companiile plateau o contributie de 3% din cifra de afaceri, fata de 0,4%, anterior.