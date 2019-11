Citu: Deficitul va depasi 4%, daca nu facem nimic in urmatoarea luna si jumatate

Ziare.

Astfel, a spus ministrul, daca nu facem nimic in urmatoarea luna si jumatate, deficitul bugetar va depasi 4%."Deficitul la 9 luni trebuia sa fie 2,28%, executia la 9 luni este 2,60%. Azi, va prezint executia la 10 luni, exact cum mi-a predat-o domnul Teodorovici, 2,84%. Este exact ceea ce am preluat (...) Deficitul astazi, asa cum arata situatia, daca nu facem nimic, mai avem o luna si jumatate pana la finalul anului, deficitul bugetar este in jur de 4%, mai precis peste 4%", a spus Citu.Marti seara, premierul Ludovic Orban a spus ca nu exista sanse ca Romania sa se mentina in acest an in tinta de deficit bugetar de 3% din Produsul Intern Brut (PIB)."Deficitul a depasit 2,6%, comparativ cu anul trecut, cand deficitul era 1,6%. Nu numai ca exista acest deficit, dar foarte multe cheltuieli care trebuiau realizate in conformitate cu legea nu au fost facute", a declarat Orban, la Romania TV.