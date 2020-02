Citu dezvaluie ca Romania trebuie sa restituie 20 miliarde de lei, in primele trei luni din 2020: Imprumuturi pentru baronii PSD

Ziare.

com

"20 miliarde lei - imprumuturi facute de PSD in trecut - trebuie platite in primele trei luni din 2020", afirma Florin Citu, sambata, intr-o postare pe Facebook.El adauga ca acesti bani ar fi "ajuns prin programele PSD doar la baronii locali si firmele lor de casa".Intr-o postare anterioara, el spunea ca "PSD a adaugat la datoria publica in medie 23 de miliarde lei in fiecare an"."Repet, a adaugat! Si mai grav, acesti bani nu au fost folositi pentru investitii. Au ajuns in buzunarele PSD-istilor", acuza Citu.