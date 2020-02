Citu: Disperare, numele tau este PSD! De cateva zile PSD produce stiri false pe teme economice

Ziare.

"Disperare, numele tau este PSD! De cateva zile tot PSD-ul produce stiri false pe teme economice la adresa mea. Socialistilor, va dau un sfat. Puneti mana pe carte", a scris, sambata, pe Facebook, ministrul Finantelor, Florin Citu In ultimele zile, PSD a criticat, prin mesaje postate pe Facebook, deprecierea leului in raport cu euro, deficitul bugetar si cresterea datoriei publice."In vreme ce ministrii PNL fac balet prin comisii si cer sa nu fie votati nici macar de colegii lor liberali, forurile internationale trag semnale puternice de alarma cu privire la economie. Comisia Europeana a prognozat un deficit bugetar de 4,9% din PIB pe 2020, cu o perspectiva de crestere exponentiala spre 6,9% in 2021. Datoria publica a Romaniei este prognozata la 42% din PIB in 2021. Romania va fi plasata in zona de deficit excesiv, o premiera istorica rusinoasa!", a scris PSD pe Facebook.In plus, social-democratii au afirmat ca preturile la gaze vor exploda, dupa ce "PNL a dat liber companiilor sa stabileasca ce preturi vor ele pentru gazul natural livrat populatiei...dar de la 30 iunie 2020". Cursul euro a atins vineri un nou maxim istoric . La fel si cotatiile pentru dolar si gramul de aur, stabilite de Banca Nationala a Romaniei (BNR).Premierul demis si desemnat Ludovic Orban si ministrul Finantelor Florin Citu au spus insa ca "deprecierea usoara a leului este corelata cu deprecierile din regiune", iar romanii nu au motive de ingrijorare "Deprecierea usoara a leului astazi (joi - n.red.) este corelata cu deprecierile din regiune. Zlotul, forintul se depreciaza pentru ca sunt cateva miscari de fluxuri internationale. Doar trompetele PSD-iste vad altceva.Fiti fara grija. Dobanzile vor continua sa scada si increderea investitorilor va continua sa creasca in guvernarea PNL. Cu cat avem anticipate mai repede cu atat mai repede vom putea reveni la scaderi de preturi si dobanzi aproape de zero", a scris ministrul pe pagina sa de Facebook.