Citu: Dobanzile si inflatia scad, ne imprumutam mai ieftin, lucrurile merg bine

"Pe mine m-a ingrijorat ce s-a intamplat cu moneda nationala in ultimii 3 ani, cand a venit de la 4,5 (lei/euro - n.red.), parca, la 4,79 (lei/euro - n.red.) cand a plecat PSD. Inflatia pe care ne-au lasat-o cei de la PSD, cea mai mare din lume, aia ne ingrijoreaza, dobanzile care au venit de la zero la 5,40% ne-au ingrijorat. Dar vedeti ca, in ultimele patru luni, dobanzile scad in fiecare zi, moneda nationala s-a stabilizat.Exista, este adevarat, turbulente la nivel global, dar eu nu cred ca ar trebui sa ne ingrijoreze ce se intampla acum pe termen scurt, pentru ca, daca ma uit, chiar si acum ma uitam la pretul la motorina si benzina, in continuare scazut. Deci nu se vede din transfer catre preturi, asteptam si cifrele pe inflatie, dar veti vedea ca dobanzile scad, inflatia scade, ne imprumutam mai ieftin, lucrurile merg bine", a declarat vineri Citu.El a precizat, pe de alta parte, ca s-a ajuns la actualul deficit comercial pentru ca in ultimii trei ani a avut loc stimularea economiei artificial."Deficitul comercial, aici este clar ceea ce facem prin liberalizarea economiei. Ideea e cum am ajuns la acest deficit comercial? Am ajuns la deficitul comercial, pentru ca am avut stimularea economiei artificial in ultimii trei ani, fara sa se stimuleze productia interna.Cei care au dorit sa consume au consumat ceea ce era pe piata. Ceea ce facem noi diferit este sa sustinem prin investitii, si vedeti ca in primele doua luni ale anului investitiile au crescut, si liberalizarea pietelor. Daca vrei sa ai investitori si sa atragi investitii, trebuie sa liberalizezi pietele. Reducerea deficitului comercial nu se face peste noapte, dar stabilizarea se face peste noapte si se vede acest lucru", a afirmat ministrul interimar.Ministrul interimar al Finantelor, Florin Citu, impreuna cu presedintele Romaniei Klaus Iohannis, premierul interimar Ludovic Orban si ministrul interimar al Mediului, Costel Alexe, au participat joi la evenimentul de lansare a celei mai mari campanii de impadurire din ultimul deceniu - Romanii "Planteaza: o padure cat o tara". Startul campaniei s-a dat la Uliesti, judetul Dambovita.