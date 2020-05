Citu: Economia va avea o scadere, dar va avea o revenire la fel de puternica

Ziare.

O reevaluare a cheltuielilor bugetare se va face la jumatatea anului si tot atunci va exista o imagine corecta a administrarii banilor publici, mai spune ministrul.Florin Citu a declarat ca, ca incasarile sunt mari, dar si ca deficitul bugetar este dublu."Cifrele pentru luna aprilie sunt mai bune decat ne asteptam, incasarile sunt mai mari, dar deficitul este dublu. Cheltuielile au crescut foarte mult. Nu doar plata pensiilor si salariilor depinde de executia bugetara. De aceea urmarim in fiecare luna executia bugetara.Pana acum, cu toate criticile, am reusit sa platim pensiile, salariile, ajutoarele sociale, la timp, unele chiar mai devreme. Am reusit sa ne imprumutam si asta este o performanta, sa ne imprumutam mai ieftin cu un punct procentual decat s-a imprumutat PSD.Vom merge pe aceeasi strategie, o sa fim precauti in administrarea finantelor publice si. In prima parte banii au fost directionati catre toate sectoarele, in faza a doua directionam acolo unde este randament", a declarat Florin Citu, joi seara, la Realitatea Plus.Ministrul de Finante este optimist si spune ca, desi economia va inregistra o scadere, aceasta va avea o revenire la fel de puternica."Scenariile arata si riscurile aferente. In spatiul public au fost vehiculate multe scenarii in ce priveste cresterea economica, deficitul european.Suntem atentionati ca o crestere brusca a cheltuielilor ar dezechilibra puternic si poate pe termen lung finantele Romaniei, de aceea suntem atenti.cand vom avea o imagine corecta a administrarii banilor. Atunci vom lua decizia optima, vom lua cea mai buna decizie pentru cetateni si pentru finantele publice.Nu e vorba doar despre pensii, ci despre toate cheltuielile. Este foarte usor sa promiti pe hartie. Doar pentru pensii anul acesta inseamna un surplus de 10 miliarde de lei, anul viitor 30 miliarde. Vrem sa ne asiguram ca orice crestere facem, putem sa platim si anul viitor si peste un an si peste 2-3 ani", a mai spus Citu.Ministrul a afirmat ca investitiile sunt cele mai importante, iar aceasta este reteta pentru cresterea economica."Singura reteta care functioneaza este sa investesti. Suntem primul guvern, dupa foarte mult timp, care a pus bani la transporturi, sanatate si invatamant la rectificarea bugetara.", a mai spus Florin Citu.