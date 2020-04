Citu: Peste 32.400 de IMM-uri au aplicat pe platforma IMM Invest si aproape 1.700 de cereri au ajuns la banci

Ziare.

"La ora 17.30 astazi erau 32.496 de IMM-uri care au aplicat si deja 1.690 au ajuns la banci cu cererile. Saptamana viitoare vom avea primele contracte semnate", a declarat Florin Citu, joi, la inceputul sedintei de Guvern.Premierul Ludovic Orban i-a cerut sa fie in comunicare cu bancile pentru a fi derulate cat mai rapid procedurile."Urmariti cu atentie si fiti intr-o comunicare permanenta cu bancile care sunt implicate in acest program astfel incat sa deruleze cat mai rapid procedurile pentru ca e nevoie de aceste credite pentru IMM-uri", a spus Ludovic Orban.Portalul IMM Invest a fost repornit marti. Amintim ca site-ul IMM Invest a fost lansat in pe 17 aprilie. Insa, in aceeasi zi, a fost blocat astfel ca programul nu a putut fi accesat. Florin Citu spunea atunci ca este vorba despre un atac, dar nu s-a spus concret cine l-a atacat