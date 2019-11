Citu: PSD a marit pensiile, dar nu a alocat bani si nu se puteau plati. Ministerele vin si imi spun ce bani stau degeaba

De unde taie bani Guvernul la rectificare si unde da in plus

Cine primeste bani

Cine pierde

Ziare.

com

Citu a precizat ca, daca nu se facea rectificarea bugetara, aceste plati nu puteau fi efectuate."Au marit pensiile de la 1 septembrie (Guvernul Dancila - n.red.) dar nu au alocat bani. A trebuit sa punem bani in buget pentru pensii, salarii, alocatii, medicamente, asistenta sociala. Daca nu faceam rectificarea, nu existau bani pentru aceste plati", a declarat Florin Citu, marti seara, la Europa FM.Totodata, ministrul de Finante a acuzat Guvernul Dancila ca a inclus bani in bugetul pe 2019 pentru investitii in scoli, gradinite si spitale, iar la rectificarea din vara au luat din aceste sume si le-au transferat catre proiecte ale unor baroni locali."In campania de la europarlamentare, PSD mergea prin tara si promitea. Cand a construit bugetul, a pus bani pentru anumite proiecte si apoi au fost inlocuite cu proiecte ale baronilor locali. Au trecut in buget ca fac scoli, gradinite, spitale, dar investitiile nu s-au facut niciodata in aceasta directie. Rectificarea a fost folosita ca banii sa fie transferati catre alte proiecte", a spus Citu.Intrebat daca a facut plangere penala in acest sens, ministrul de Finante a precizat: "Inca nu. Voi sesiza mai intai Curtea de Conturi".In ceea ce priveste taierile de investitii pe care Ministerul de Finante le-a cuprins in proiectul ordonantei de urgenta cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019, Florin Citu a explicat ca sunt anumite proiecte care nu pot fi realizate."Noi nu oprim niciun proiect. Sunt proiecte care trebuie realizate, o parte din ele, prin fonduri europene. Si daca nu se vor semna proiectele pentru ca nu s-au atras fondurile europene, era normal sa taiem si din cheltuieli. Nu s-au facut licitatii, nu s-au facut proiecte.Nu eu spun ca iau anumiti bani de la ministere. Ministerele vin si imi spun ce au nevoie si ce bani stau degeaba, pentru ca nu se pot realiza proiecte. De alocat se aloca de ani de zile, important este sa se faca investitii", a mai spus Florin Citu.Ministerul Finantelor Publice a publicat, marti, proiectul ordonantei de urgenta a Guvernului cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019 , care prevede pentru anul in curs un deficit bugetar estimat de 4,3% din Produsul Intern Brut si taieri de la cinci ministere.In schimb, sase ministere si Secretariatul General al Guvernului vor primi mai multi bani.+3.982,3 milioane lei.+2.898,9 milioane lei.+1.763,7 milioane lei.+388,3 milioane lei.+299,0 milioane lei.+236,0 milioane lei.: -2.080,0 milioane lei.-1.084,2 milioane lei.-1.065,9 milioane lei.-302,3 milioane lei.-227,5 milioane lei.-110,9 milioane lei.