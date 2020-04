Citu: Putem sa revenim cu perspectiva "stabil" la urmatoarea evaluare a celor de la Fitch

Ziare.

In opinia acestuia, faptul ca Fitch a pastrat ratingul de tara este foarte important, pentru ca acest aspect conteaza atunci cand Romania apeleaza la imprumuturi."Agentia Fitch a pastrat ratingul de tara al Romaniei, este foarte important de spus acest lucru. Cu toate estimarile de deficit, a noastra de 6,7%, a Fitch mai mare - este foarte important, pentru ca atunci cand mergem sa ne imprumutam ratingul este foarte important.Da, a retrogradat perspectiva, a schimbat perspectiva la negativ. Eu cred ca acest lucru se intampla cam pentru toate tarile din lume in acest moment. Dar in acelasi timp mesajul foarte important pe care l-a dat Fitch a fost acela ca Romania poate sa-si revina (...). Putem sa avem o revenire in 'V'.Ei, bineinteles ca au pus cateva conditii acolo, pe care le luam si noi in calcul, ne uitam la ele, dar revenirea economiei este in estimarea celor de la Fitch si putem sa revenim cu perspectiva 'stabil', va spun, cred ca la urmatoarea evaluare a celor de la Fitch. Veti vedea ca vor schimba perspectiva, daca programele pe care le-am luat in calcul pana acum si ceea ce avem in plan pentru viitor va fi implementat asa cum trebuie", a afirmat Citu, marti seara, la Digi 24.Agentia de evaluare financiara Fitch a revizuit perspectiva de rating a Romaniei de la stabila la negativa , pe fondul influentelor raspandirii virusului COVID - 19 asupra finantelor publice in perioada urmatoare, a informat sambata, 18 aprilie, Ministerul Finantelor Publice (MFP).De asemenea, Fitch a reconfirmat rating-ul aferent datoriei guvernamentale a Romaniei la BBB-/F-3 pentru datoria pe termen lung si scurt in valuta si in moneda locala."Agentia de rating Fitch a reconfirmat rating-ul aferent datoriei guvernamentale a Romaniei la BBB-/F-3 pentru datoria pe termen lung si scurt in valuta si in moneda locala si a revizuit perspectiva de tara de la stabila la negativa, pe fondul influentelor raspandirii virusului COVID - 19 asupra finantelor publice in perioada urmatoare. In evaluarea realizata, agentia de rating recunoaste atat eforturile de consolidare fiscala ale actualului guvern, cat si masurile intreprinse pentru a raspunde crizei sanitare si socio-economice declansate de virusul SARS-CoV-2", se arata in comunicatul transmis sambata de MFP.De asemenea, Agentia de evaluare financiara Fitch Ratings prognozeaza ca deficitul guvernamental al Romaniei se va agrava pana la 8% din PIB in 2020, ca urmare a unei asteptate scaderi a veniturilor in contextul pandemiei de COVID-19, urmand ca in 2021 sa se reduca la 4,2% din PIB pe fondul revenirii activitatii economice, potrivit unui comunicat al Fitch, dat publicitatii tot sambata.