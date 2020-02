Citu si-a facut bilantul celor trei luni de guvernare: Urmeaza lucruri fantastice pentru toti romanii!

Ziare.

com

"Vom face mai mult pentru romani. Pentru toti romanii. Intai curatam, impreuna, Parlamentul de PSD. Urmeaza lucruri fantastice pentru toti romanii", spune el."Toata lumea este de acord - fara niciun dubiu trei luni de guvernare PNL au avut efect pozitiv pentru economie: - dobanzile scad; - rata inflatiei scade; - pretul la combustibil a scazut si continua sa scada; - veniturile la buget cresc; - deficitul bugetar scade; - deficitul de cont curent nu mai creste; - am salvat de la nationalizare Pilonul II de pensii; - agentiile de rating considera alegerile anticipate, implicit aruncarea PSD la groapa de gunoi a istoriei, un lucru pozitiv pentru rating-ul de tara; - institutiile internationale si bancile comerciale isi revizuiesc in sus estimarile pentru cresterea economica in 2020", sustine Florin Citu, sambata, intr-o postare pe Facebook.El afirma ca guvernarea PNL a facut din statul roman un partener onest al sectorului privat, al cetatenilor si al partenerilor internationali, iar efectele se vad imediat."Am facut toate acestea in conditiile in care in Parlamentul Romaniei inca domina socialistii care in continuare vor suprataxare, nationalizari si capusarea bugetului public. Vom face mai mult pentru romani. Pentru toti romanii. Intai curatam, impreuna, Parlamentul de PSD. Urmeaza lucruri fantastice pentru toti romanii", mai spune Citu.