Citu spune ca Guvernul PSD stia de la inceputul anului ca deficitul va depasi 4% si il ameninta pe Teodorovici cu noi dezvaluiri

Citu a prezentat, intr-o conferinta de presa sustinuta inainte ca Senatul sa dezbata motiunea simpla depusa de PSD impotriva sa, cateva note interne potrivit carora fostul ministru Eugen Teodorovici a fost avertizat ca deficitul va trece de 4%."Sunt sigur ca stilul meu de a nu-l mai acoperi pe fostul ministru de Finante, asa cum era regula de aur inainte, i-a cam scandalizat pe pesedisti. Am promis inca de la audierile din Comisiile parlamentare ca voi spune de fiecare data adevarul despre situatia finantelor tarii si cum s-a ajuns aici. Chiar daca unele dintre faptele predecesorilor mei sunt grave si cu efecte negative pentru Romania. Aceasta motiune simpla este de fapt la adresa fostului ministru Eugen Teodorovici, a Vioricai Dancila si a PSD. Astazi va voi prezenta cu documente cum au mintit in acest an si cum stiau de situatia economica inca de la inceputul anului.Am sa incep cu un prim document care a fost publicat in 28 ianuarie, o nota interna catre ministrul de Finante, atunci se elabora proiectul de buget, si as vrea sa va citesc doar o parte. In acele momente si eu, si Consiliul Fiscal, si institutiile internationale au tot spus ca veniturile la buget sunt supraestimate. Ni se spunea ca nu stim despre ce vorbim, ca realitatea este alta si totusi in interior existau note de avertizare catre ministru care spuneau asa: Introducerea in proiectul de buget a unor venituri semnificative ce urmeaza a fi colectate de ANAF in 2019, suplimentar fata de cele estimate in baza proiectiilor macro economice a veniturilor din vanzarea licentelor 5G si in plus materializarea proiectiilor privind cresterea fondului de salarii in economie pot conduce la o pierdere de venituri de 12,8 miliarde fata de proiectul de buget aprobat. Deci din 28 ianuarie Eugen Teodorovici stia foarte bine ca s-ar putea sa aiba veniturile supraestimate in buget. A fost avertizat. Nu s-a intamplat nimic", a declarat Florin Citu.Ministrul de Finante a prezentat apoi o alta nota interna, din aprilie, in care se arata ca s-a incasat cu 4,5 miliarde de lei mai putin fata de suma prevazuta in buget."In aprilie, dupa ce deja aveam trei luni de executie bugetara, au aparut primele semne serioase, tot intr-o nota interna, privind executia preliminara, iar aici lucrurile deja devin serioase. O estimare a incasarilor arata nerealizarea de 4,5 miliarde de lei din program, deja in 3 luni de zile mai putin cu 4,5 miliarde de lei.Dar un lucru care este foarte important: fara masuri suplimentare exista o probabilitate ridicata de crestere a deficitului bugetar spre 4% din PIB. Deci in aprilie 2019, deja ministrul de Finante stia ca are o estimare de deficit de 4% din PIB. I se spunea ca trebuie sa ia masuri suplimentare, nu a facut acest lucru", a subliniat Citu.Ulterior, in luna iunie, a aparut un nou avertisment, precizeaza Florin Citu."In iunie, continua deteriorarea executiei bugetare si a situatiei veniturilor si aici apare un alt avertisment. Reducerea rambursarilor de TVA sau amanarea masiva a platilor bunuri si servicii de capital din decembrie ar deveni inutile. Fara masuri suplimentare serioase exista o probabilitate ridicata de crestere a deficitului spre 4% din PIB", a explicat ministrul.Acesta sustine ca si Viorica Dancila a fost avertizata cu privire la aceasta situatie, atat in luna iulie, cat si in septembrie. Cu toate acestea, spune Citu, Guvernul PSD a ascuns aceste probleme si a minitit in Parlament."Si nu doar Eugen Teodorovici a fost avertizat, a fost avertizata si Viorica Dancila, in iulie si septembrie. Guvernul PSD a stiut inca de la inceputul anului ca fara masuri suplimentare deficitul ajunge la 4% la sfarsitul anului. Si ce au facut in tot acest an? Au ascuns aceasta situatie si au mintit in Parlamentul Romaniei.Avem o prima explicatie pentru care nu si-au asumat bugetul in Parlament. Tot ceea ce noi prezentam azi si a fost o surpriza pentru noi toti era stiut de cei din Guvernul PSD si nu au luat nicio masura. Puteau sa salveze aceasta situatie la inceputul anului si nu au vrut. Totul a fost premeditat. Toate aceste documente vor fi prezentate Curtii de Conturi", a mai spus Citu.Totodata, Florin Citu a precizat ca mai detine un alt document care arata ca PSD nu avea nicio intentie sa aplice Legea pensiilor in 2020. Ministrul de Finante a citit doar o mica parte din el, afirmand ca il va face public doar daca Eugen Teodorovici va mai face acuzatii fara fundament la adresa sa."Si acum un mesaj clar pentru Eugen Teodorovici, pentru ca in ultima vreme a inceput sa faca acuzatii fara fundament, si vreau sa ii spun ca daca mai continua in aceasta directie ma vad fortat sa public inca un document care a fost prezentat in Guvernul Romaniei si care arata foarte clar ca PSD nu avea nicio intentie sa aplice Legea pensiilor in 2020.Si va citesc doar o mica parte din concluzie. Spune foarte clar: va rugam sa dispuneti reanalizarea calendarului de implementare a Legii 127 privind sistemul public de pensii in ceea ce ce priveste cresterea pensiilor pentru respectarea limitei de 3% din PIB. Acest document nu il public deocamdata, dar daca mai continua cu acuzatiile fara fundament ma vad fortat sa fac si acest lucru", a mai declarat Florin Citu.Senatorii vor dezbate luni dupa-amiaza motiunea simpla depusa de PSD impotriva ministrului liberal de Finante, Florin Citu Acesta a transmis ca va veni linistit in fata colegilor sai senatori si ca va face un gest inedit pentru un ministru de Finante, in ultimii ani. Anume, va spune adevarul in Parlament.Florin Citu a anuntat inca de sambata, 6 decembrie, pe pagina sa de Facebook, faptul ca "o sa fie pentru prima oara, in ultimii trei ani, cand un ministru al Finantelor le spune adevarul romanilor despre finante/buget/economie in Parlamentul Romaniei".