Citu spune ca PSD nu a indicat si sursa de finantare pentru crescut alocatii si pensii: Nu am gasit-o. Nu exista

Ziare.

com

"Premierul Romaniei a facut o declaratie pe care o sustin 100% (alocatiile se majoreaza daca sunt bani - n.red.). Dinamica cresterilor cheltuielilor cu sistenta sociala este conditionata, ca in orice tara din lume, de evolutia economiei si a incasarilor la buget. Mai ales in situatia Romaniei unde 2/3 din chletuieli curente sunt salarii si asistenta sociala.In plus, dublarea alocatiilor, 7.5 miliarde lei, NU a fost inclusa in buget si este nevoie de resurse suplimentare - venituri mai mari decat cele bugetate si/sau reduceri de cheltuieli.Din primul moment am cautat analiza facuta de PSD pentru legea pensiilor.. Am facut la fel pentru amendamentul introdus in Parlament care dubleaza alocatiile. Nici acolo nu am gasit sursa de finantare. Iresponsabilitate maxima din partea socialistilor care in disperarea de a-si salva imaginea sunt gata sa arunce in aer Romania", a reactionat Citu pe Facebook, duminica.Guvernarea PNL este una RESPONSABILA. Venim cu SOLUTII atat pe partea de cheltuieli (reorganizarea aparatului adminstrativ) cat si pe partea de venituri (informatizarea ANAF) pentru a repara mizeriile si populismele guvernarilor PSD din ultimii ani", a mai spus Citu, previzand ca "Bugetul pentru 2020 este construit pe legislatia in vigoare si are bugetate venituri (estimate) pentru toate cheltuieile care erau in vigoare in acel moment".Reactia vine dupa ce premierul Ludovic Orban a declarat, intr-un interviu recent, ca "nicaieri in lume nu s-au dublat alocatiile de doua ori in acelasi an", iar demerul PSD a fost unul populist, fara acoperire. Cresterea alocatiilor trebuie sa fie sustinuta si de cresterea economiei, de incasarile de la buget, a mai spus premierul.