Citu va prezenta o structura schimbata a ANAF: Va introduce un departament de analiza de risc total independent

El a atras atentia ca problema colectarii TVA in Romania este una importanta, in conditiile in care gap-ul (diferenta dintre ce ar trebui colectat si ce se colecteaza efectiv - n.red.) este cel mai mare din Uniunea Europeana (UE). Anual, Romania pierde peste 6 miliarde de euro din aceasta diferenta."Problema este gap-ul la TVA. Romania este campioana in sensul negativ. A venit momentul sa atacam aceste probleme, le spunem de ani de zile. Gap-ul la TVA este mare, gradul de colectare este mic. Le spunem de ani de zile si nu le-am rezolvat", a spus Citu.El a vorbit si despre necesitatea unui standard de control care sa sprijine conformarea fiscala a contribuabililor si o analiza de risc mai eficienta."Trebuie sa avem o relatie cu contribuabilul cat mai usoara, cat mai simpla, mai lipsita de subiectivism. Reducerea fraudei fiscale este un al doilea obiectiv. In al treilea rand, o analiza de risc eficienta si obiectiva", a spus ministrul.El a atras atentia ca vor fi schimbari importante in cadrul ANAF."Vom prezenta in urmatoarele zile o structura schimbata a ANAF, care va introduce un departament de analiza de risc total independent. Acesta nu o sa mai fie populat cu inspectori fiscali, ci cu statisticieni.Vrem sa scoatem subiectivismul din analiza de risc. Trebuie sa avem oameni specialisti doar pe statistica, sa se uite la indicatori. Acest sistem de a detecta zonele de risc in economie nu va fi dictat de politic (...)", a afirmat el.