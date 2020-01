Citu: Stiti cat e gaura pentru anul viitor? 51 de miliarde de lei! Ce spune despre pensii si alocatii

Ziare.

"Aici vedeti incompetenta si iresponsabilitatea criminala a PSD. Au trecut o lege a pensiilor prin Parlament care arata un impact negativ pentru buget de 24 miliarde de lei in 2020. A trebuit sa preiau aceasta gaura de 24 de miliarde, sa fac rost de bani sa-i pun in buget.Acesta este efectul. Deci 2,5% din PIB sa faci rost de bani sa platesti doar la pensii suplimentare. Stiti cat e gaura pentru anul viitor? 51 de miliarde de lei aproape, au aprobat o lege fara sursa de finantare, nu este asumata, este un proiect de lege pe care l-au aruncat asupra noastra", a spus Florin Citu, luni, la Palatul Parlamentului.Intrebat daca Legea pensiilor poate fi suportata bugetar, el a replicat: "Stiti foarte bine ca lucram cu estimari pe partea de venituri. Deci am estimat veniturile necesare pentru a acoperi cheltuielile, asa cum era legislatia in vigoare. Sunt in buget. Cheltuielile le stim, veniturile sunt estimate".Ministrul a mai spus ca, intr-un buget, evolutia cheltuielilor depinde de evolutia economica."Evolutia cheltuielilor sau sustinerea lor, pe termen mediu si lung, intr-un buget, depind de evolutia economica si de executia bugetara. De aceea, avem rectificare bugetara in timpul anului, pentru ca in timpul anului se pot intampla lucruri. (...) Bugetul Romaniei pentru 2020 este construit pe legislatia in vigoare. Acest lucru inseamna ca, astazi, in buget, au fost alocate resursele pentru a plati, asa cum este legislatia, pensiile si salariile", a mai declarat Florin Citu.In ceea ce priveste alocatiile, demnitarul a subliniat ca, in prezent, nu exista resursele necesare pentru dublarea lor.Declaratiile ministrului vine dupa ce cu o zi in urma premierul Ludovic Orban a afirmat ca sunt prevazuti bani la buget pentru majorarea pensiilor cu 40% din luna septembrie, dar nu este "100%" aplicarea acestei masuri , deoarece "totul depinde de cum evolueaza economia".Referitor la acest subiect, presedintele Klaus Iohannis a precizat luni ca "este o chestiune care va fi discutata si analizata de Guvern , dar dorinta noastra este sa crestem pensiile".Privind dublarea alocatiilor - amanata cu jumatate de an -, seful statului a subliniat ca "este foarte important ca Guvernul sa gaseasca resurse".