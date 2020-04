Citu: Sunt trei politicieni care vor sa faca poker cu sanatatea romanilor. Mi se pare de-a dreptul criminal

Ziare.

"Sunt doua lucruri importante pentru mine ca ministru al Finantelor astazi si sa stiti ca pe primul loc este sanatatea romanilor si ceea ce facem si la Ministerul Finantelor este pentru a-i asigura ca romanii raman sanatosi. De aceea, mi se pare de-a dreptul criminal ca exista politicieni romani si sunt trei politicieni romani, Ponta, Ciolacu si Tariceanu, care nu vor sa voteze decretul pe care il va propune si cred ca-l va propune domnul presedinte de prelungire a starii de urgenta.In acest moment, sanatatea romanilor este mult mai importanta si vreau sa-i asigur pe toti ca Guvernul Romaniei nu negociaza sanatatea romanilor.Sanatatea romanilor este pe primul loc pentru noi", a scpus, luni seara, la Digi 24, Florin Citu.Acesta a spus ca al doilea lucru important pentru el este sanatatea economiei."Al doilea lucru important este sanatatea economiei si suntem intr-o situatie aproape imposibila, sa ii tinem pe oameni in casa pentru ca vrem sa fie sanatosi si in acelasi timp sa si avem economia sa functioneze. Cred ca pana acum am reusit si vom face acest lucru in continuare. Repet, pe primul loc ramane sanatatea romanilor, iar cei care joaca poker cu sanatatea romanilor sunt niste criminali", a mai spus Citu.Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, spune ca prelungirea starii de urgenta "fara o minima garantie" ca vor fi luate masurile corecte si necesare pentru prevenirea unui dezastru economic "ar fi o inconstienta totala" Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a anuntat ca Biroul Executiv al formatiunii a decis sa propuna parlamentarilor sa voteze pentru prelungirea starii de urgenta, cu unele conditii. Intre acestea se numara prelungirea stari de urgenta doar pana la 1 mai si repornirea activitatilor productive si de servicii dupa aceasta data. In plus, Pro Romania are solicitari de natura sociala si economica.La randul sau, presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, declara ca nu va vota prelungirea starii de urgenta, acuzand ca la adapostul acestei masuri "creste lipsa de transparenta" si este deschis "drum liber abuzurilor".