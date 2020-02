Citu: Trei ani s-au ignorat avertismentele de la Comisia Europeana. Procedura de deficit excesiv nu putea fi evitata!

Ziare.

com

Citu afirma ca, din discutiile si semnalele pe care le are, Comisia Europeana va accepta propunerea ca deficitul sa fie redus gradual, in urmatorii doi ani. "Nu sa apasam pe pedala dintr-odata sa dam cu economia de gard", spune Citu.Citu sustine ca, de la preluarea mandatului, nu a facut decat sa plateasca facturi, fara sa angajeze cheltuieli suplimentare care sa creasca deficitul, acesta fiind rezultatul guvernarii PSD.Ministrul a precizat ca Viorica Dncila si Eugen Teodorovici au informat inclusiv Banca Monetara si FMI in 2019 ca tinta de deficit de 3% este in pericol."Cand am preluat acest mandat, veniturile erau supraestimate cu 19 miiarde de lei, ce sa mai salvezi? Ca sa reduci deficitul, trebuia sa tai cheltuieli de 10 miliarde de lei. Va dati seama ce insemna asta? In doua luni, sa tai cheltuieli de 10 miliarde de lei, aruncai Romania in cap! Am vorbit cu Comisia Europeana, am prezentat situatia si am ales cea mai buna solutie pentru romani", a declarat Florin Citu, miercuri seara, la Realitatea Plus.Citu a punctat ca pentru el, ca ministru liberal, aceasta solutie nu este cea mai buna."Credeti ca eu sunt ministrul care vrea sa fie asociat cu un deficit excesiv? Nu, dar asta este situatia acum si incerc sa o repar. Ideile ca putea sa reduci deficitul peste noapte, cand aveai o gaura de 19 miliarde de lei, arata clar lipsa de experienta a celor care vorbesc pe subiect", a mai spus Citu, precizand ca trei ani de zile s-au ignorat avertismentele de la Comisia Europeana."Romania va intra in procedura de deficit excesiv, era o procedura care nu putea fi evitata. Este o procedura prin care Romania va trebui sa prezinte niste masuri de corectare a deficitului sub 3%.Va fi o decizie luata in martie, iar pana in septembrie trebuie sa prezentam aceste masuri", a mai declarat Citu.Citu spune ca are semnale ca strategia pe care a pregatit-o va fi acceptata de Comisia Europeana."In strategia fiscal-bugetara, am aratat ca Romania aduce deficitul bugetar pe ESA sub 3% in 2022. Acesta este obiectivul meu de a convinge Comisia Europeana ca mai repede de atat nu se poate, fara un cost major pentru economie. Din semnalele pe care le am, din discutiile pe care le am cu Comisia Europeana, Comisia Europeana va accepta aceasta traiectorie a noastra, gradual, de reducere a deficitului.Ceea ce inseamna, de fapt, o reducere a stimulului fiscal din economie, gradual. Nu sa apasam pe pedala dintr-odata sa aruncam, sa dam cu economia de gard. Apasam usor pe frana, in urmatorii doi ani de zile si cred ca am toate argumentele de a covinge Comisia Europeana de a accepta acest calendar de reducere a deficitului", a mai declarat ministrul Finantelor.Comisia Europeana (CE) a anuntat ca a adoptat un raport privind Romania, care analizeaza in ce masura tara respecta criteriul deficitului bugetar prevazut de Tratatul de la Maastricht. Deschiderea unei proceduri de deficit excesiv este justificata, potrivit raportului.