Citu va cere acordul CSAT pentru a incredinta informatizarea ANAF, in mod direct, unei companii

"In ultimii doi ani, statul a fortat companiile private sa cumpere case de marcat sofisticate si softuri, dar ANAF nu est gata, nici macar nu a inceput licitatia pentru softul necesar care sa conecteze ANAF de aceste case de marcat. Este o responsabilitate criminala din partea statului: sa-i pui pe acesti oameni sa dea bani, sa-i ameninti cu amenzi si apoi tu sa nu fii gata", a spus Citu, la Digi 24.El a aratat ca va cere avizul CSAT pentru incredintarea directa a proiectului de informatizare a ANAF, astfel incat situatia sa se rezolve in aceasta primavara."Fortez lucrurile prin CSAT. Daca stau si merg pe mana functionarilor publici care se ocupa de ani de zile, aceiasi, de informatizarea ANAF, nu ajungem nicaieri. Cand am venit in minister, mi s-a spus ca in mai o rezolvam. Apoi am mai stat, mi s-a spus ca in iulie este termenul. Acum aud de septembrie-octombrie.Nu mai avem timp, dupa 30 de ani, sa stam cu acelasi sistem ANAF. CSAT e modul in care eu incerc sa ocolesc acei functionari care stau acolo de ani de zile si-si protejeaza sectorul, sa nu ii deranjeze nimeni, sa mergem pe incredintare directa unei companii. Vom avea mai multe companii la care ne vom uita si vom avea cateva criterii de incredintare directa, sa fie mai rapid, sa avem acest soft, sa conectam ANAF la secolul acesta in cateva luni, sper cat mai repede, in martie-aprilie sa rezolvam situatia", a precizat ministrul.El a subliniat ca CSAT va declara acest proiect de importanta nationala, ceea ce va permite incredintarea directa."De aceea, e mai mult o disperare, mergem in CSAT din disperare, pentru ca altfel nu poti sa misti lucrurile. Trebuie sa intri direct in ei. Sunt oameni care sunt acolo se pare doar sa faca rau Romaniei. Nu exista nicio scuza. Nicio scuza. Sa ai sectorul privat pregatit de aproape un an si jumatate si tu sa nici macar sa nu ai caietul de sarcini pentru licitatie. Doar rea-vointa si poate si alte interese", a completat ministrul.Citu a subliniat ca aceasta va fi cea mai buna investitie facuta de Romania in ultimii 30 de ani."Nu se va incredinta asa, primei firme venite. Asa cum se face si pentru licitatii de armament, se face si pentru autostrazi, asa se poate face si aici. Se face o analiza de piata sa vezi care sunt companiile si indicatorii, dar procedura este mult mai rapida. (...) Este vorba de infrastructura ANAF, servere, sunt mai multe aspecte. Nu pot sa va spun costurile, dar veniturile pe care speram sa le incasam, in urma informatizarii, sunt de zeci de miliarde de lei. Va fi cea mai buna investitie pe care a facut-o Romania in ultimii 30 de ani", a spus oficialul guvernamental.El a amintit ca au fost alocati bani pana acum pentru acest proiect de la bugetul de stat si au fost cumparate servere care stau pe holuri de trei ani, neutilizate."Acolo s-au platit 30 de milioane de la Banca Mondiala si 300 de milioane de la buget. Banii au fost cheltuiti si au fost bani de fiecare data. Eu n-am nevoie de asa de multi bani ca sa fac asta. Eu am trecut printr-un proces complicat de implementare de soft la o banca unde am lucrat si sumele care se vehiculeaza pentru sectorul public nu se vehiculeaza pentru sectorul privat. Niciodata", a mai spus ministrul.Intrebat daca acei functionari care i-au spus ca sistemul ANAF nu poate fi informatizat mai devreme de septembrie-octombrie, mai lucreaza in minister, Citu a aratat ca o practica in randul functionarilor publici, atunci cand sunt trasi la raspundere, este de a-si lua concediu medical."Cand incepi sa ii intrebi de ce nu-si fac treaba, intra in concediu medical. Nu pot sa inteleg sistemul medical si medicii care isi asuma riscul de a da unui functionar public concediu peste noapte. Sunt exemple multiple, cand vrei sa muti sau sa tragi la raspundere un functionar public, el intra in concediu medical. Acest lucru trebuie sa inceteze", a mai aratat Citu.Citeste si Orban: ANAF nu a fost informatizat. Avem cel mai mic procent de colectare din UE