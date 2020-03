Dan Barna: In loc sa ne preocupam de ce e important, suntem iar in faza unui talcioc al optiunilor de premier

Ziare.

"Suntem din nou pe burtierele Europei. In acest moment, decizia e din nou la presedinte, speram ca de asta-data va fi propusa o varianta de-adevaratelea si nu la misto", a comentat liderul USR Dan Barna, joi.Acesta a mentionat ca Romania avea mai degraba nevoie sa incheie criza politica, pentru a se putea concentra pe criza sociala provocata de pandemia de coronavirus."In loc sa ne preocupam de ce e important, suntem iar in faza acestui talcioc al optiunilor de premier.Am avut astfel sansa sa ne concentram pe Romania si sa incheiem criza politica", a adaugat Barna. Florin Citu si-a depus mandatul de premier desemnat , a anuntat, joi, Administratia Prezidentiala. Presedintele Klaus Iohannis a luat act de aceasta decizie si urmeaza sa faca o declaratie in aceasta seara."Domnul Florin Vasile Citu si-a depus astazi mandatul de prim-ministru desemnat. Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a luat act de aceasta decizie si urmeaza sa faca o declaratie de presa in cursul acestei seri", a transmis Administratia Prezidentiala.Decizia a fost luata cu putin timp inainte de sedinta celor doua Camere ale Parlamentului, care trebuia sa aiba loc la ora 16:00, pentru a da votul de investitura Cabinetului Citu.