Comisia Europeana incepe procedura de deficit excesiv impotriva Romania. Florin Citu: Avem un plan sustenabil si credibil

El a precizat ca a purtat negocieri in ultimele trei luni cu CE si a prezentat oficialilor europeni un plan "sustenabil si credibil" de reducere a deficitului, plan care a fost acceptat la Bruxelles."Azi, Comisia Europeana a publicat trei documente si a facut un anunt pe care dumneavoastra deja il stiati: incepe procedura de deficit excesiv pentru Romania. Este foarte bine sa stiti adevarul despre aceasta informatie de la ministrul Finantelor Publice al Romaniei.Am negociat cu CE in ultimele trei luni si trebuie sa stiti ca tot ceea ce am negociat a fost acceptat. Romania are un plan de reducere a deficitului sustenabil si credibil, acceptat in totalitate de CE, ceea ce inseamna ca expertii de la CE au incredere in acest guvern. Asa cum am promis, facem lucruri bune pentru Romania", a scris Florin Citu pe Facebook.La mijlocul lunii februarie, Comisia Europeana a anuntat ca va declansa procedura de deficit bugetar excesiv in cazul Romaniei. Intr-un raport adoptat de CE, se arata ca tara noastra nu respecta criteriul deficitului definit in Tratatul de la Maastricht si ca deschiderea unei proceduri de deficit excesiv este, prin urmare, justificata.Raportul mai precizeaza ca Guvernul a ignorat total din 2017 pana in 2019 recomandarile Consiliului UE. In toata aceasta perioada, tara noastra s-a aflat sub guvernarea PSD.Romania, prin Tratatul de la Maastricht, s-a angajat in fata UE sa respecte un deficit bugetar anual de maximum 3% din PIB. In cazul depasirii acestei tinte, Comisia Europeana poate declansa procedura de deficit excesiv.Am ajuns in situatia de a depasi valoarea de 3% din PIB, asumata in fata oficialilor europeni, din cauza ca in ultimii ani, cheltuielile - mai ales cele cu salariile si pensiile, au fost mult mai mari decat veniturile.Asadar, tara noastra va fi supravegheata de catre institutiile europene pe o perioada convenita cu autoritatile romane, timp in care va trebui sa ducem deficitul sub 3% din PIB. Daca nu vom reusi, riscam sanctiuni severe, care pot ajunge pana la sistarea acordarii de fonduri europene.Amintim ca deficitul bugetar pe anul 2019 a fost de 4,6% din PIB