Florin Citu, despre audierea sa din Parlament: PSD face circ politic. Isi bate joc de regulament

Ziare.

com

Potrivit acestuia, ministrul de Finante este evaluat de Comisia de Buget Finante sau poate fi chemat pentru audieri la Ora Guvernului."Dupa cum stiti, ministrul de Finante este evaluat de Comisia de Buget Finante. Acesta este regulamentul Parlamentului si noi toti trebuie sa il respectam. Senatorii si deputatii au modalitati prin care pot sa afle informatii de la ministrul de Finante fara sa faca circ politic. Sunt interpelari, intrebari si daca se doreste audierea unui ministru se poate face la Ora Guvernului.Deci sunt modalitati prin care se pot afla aceste informatii. Din pacate, sunt foarte multi oameni care isi petrec timpul in Parlamentul Romaniei si nu au citit niciodata regulamentul si isi bat joc de el. Au fost obisnuiti cu modul PSD de a-si bate joc de regulament. Noi il respectam", a declarat, luni, Florin Citu.Saptamana trecuta, senatorul Daniel Zamfir l-a invitat pe Florin Citu, marti, in Comisia Economica din Senat pentru a da explicatii despre imprumuturile contractate in ultima perioada de statul roman."Marti, la ora 11.00, la Comisia Economica, in care vom discuta despre imprumuturile pe care le-a facut (Ministerul Finantelor - n.red.) pe termen lung, la ce costuri s-a imprumutat, de ce s-a imprumutat, ce a facut cu banii. Din punctul meu de vedere, sunt niste sume considerabile si mi se pare firesc sa vedem pentru ce s-au folosit banii. Am trimis invitatia la Ministerul de Finante", a spus Zamfir.Senatorul il acuza pe ministrul Finantelor ca a imprumutat de pe pietele externe trei miliarde de euro la o dobanda mai mare decat a Bulgariei, Poloniei si Greciei.Ulterior, premierul Ludovic Orban a declarat ca audierea ministrului de Finante, Florin Citu, in Comisia economica a Senatului este o oportunitate de a prezenta situatia reala, precizand ca imprumuturile efectuate au fost mai favorabile decat a guvernelor anterioare."Abia asteptam aceasta ocazie pentru ca ministrul Finantelor sa poata sa prezinte calitatea net superioara a procedurilor si modului de prezentare care au dus la contractarea unor imprumuturi mult mai favorabile decat a celorlalte guverne", a declarat Orban.