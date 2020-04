Florin Citu e optimist: Economia Romaniei va iesi din aceasta criza mai bine decat ne asteptam. Vom reveni mai puternici

Ziare.

com

El a spus ca multe IMM-uri au facut "reconversia" si s-au adaptat situatiei actuale, incepand sa produca ceea ce se cere pe piata, iar aceste IMM-uri platesc taxele. In acest context, Citu si-a exprimat increderea in economia romaneasca despre care spune ca va fi "mai puternica" dupa criza.Citu spune ca, in ceea ce priveste incasarile la bugetul de stat, Romania se afla "putin sub ce era anul trecut"."Voi avea rezultatele peste cinci zile si atunci voi putea sti exact cum sta situatia, dar au revenit la plata impozitelor si asta ma bucura pentru ca aveam niste estimari foarte dure pentru luna aprilie, dar(...) Revenirea cam toata lumea o vede puternic, pentru ca masurile pe care le iau Romania si alte tari au fost acelea de a mentine capacitatea de productie" a declarat ministrul Finantelor la Digi24.El a spus ca mentinerea capacitatii de productie a fost al doilea obiectiv dupa cel privind asigurarea sanatatii populatiei."Dupa ce trece varful si ramane de rezolvat doar criza economica, acolo avem instrumente. Avem solutii pentru crize economice. Solutiile pentru criza economica sunt mult mai usor de implementat pentru ca le avem si le stim pentru ca am mai trecut prin asta. Stim cum sa rezolvam problema, doar sa trecem peste acest varf al crizei din sanatate", a adaugat Florin Citu.El a spus ca Romania se finanteaza deocamdata doar din piata interna, dar cauta finantari si pe piata internationala.In ceea ce priveste retrogradarea ratingului de tara pentru Romania de catre agentia Fitch, ministrul de Finante subliniaza ca schimbarea perspectivei la negativ "se intampla cam pentru toate tarile din lume in acest moment" si ca Fitch a dat de asemenea mesajul conform caruia economia romaneasca isi poate reveni."Putem sa revenim cu perspectiv a stabil cred ca la urmatoarea evaluare a clor de la Fitch veti vedea ca vor schima perspectiva daca programele pe care le-am luat in calcul pana acum si ce avem in plan pentru viitor va fi implementat asa cum trebuie", a mai declarat ministrul.