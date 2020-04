Florin Citu: In Parlament este un concurs de populism si analfabetism economic

LIVE

Ziare.

com

Florin Citu critica "toate legile populiste" si evoca analfabetismul economic al unor partide."Este vorba de toate legile populiste pe care le-am vazut in aceasta perioada. PNL a fost singurul partid care s-a opus acestui populism, pentru ca PNL cred ca e singurul partid care intelege ca nu avem foarte multe gloante cu care sa tragem si ca trebuie sa folosim fiecare masura pe care o avem, tintit.Eu stiu ca se exploateaza acum politic faptul ca nu mai este nevoie sa avem o limita de deficit, asta este adevarat, dar in acelasi timp, ce nu inteleg cei din Parlament si asta arata lipsa de alfabetism economic, ca nu doar marimea deficitului conteaza, conteaza sa finantezi acest deficit si astazi suntem intr-o competitie cu toate tarile din lume pentru a atrage capital, sa finantam deficitul", a declarat ministru pentru RFI Romania.Citeste mai multe despre Ministrul de Finante la RFI: In Parlament este un concurs de populism si analfabetism economic pe site-ul RFI Romania