Florin Citu: Inlocuim cozile cu click-uri! Firmele si institutiile vor comunica de la distanta cu Trezoreria

"Inlocuim cozile cu click-uri! Am mai facut un pas important spre informatizarea statului. Firmele si institutiile publice vor comunica de la distanta cu Trezoreria Statului! Fara deplasari la ghiseu. Fara cozi. Simplu, in doar cateva click-uri si cu semnatura electronica. Totul prin intermerdiul ordinului de plata multiplu electronic", a scris, sambata, pe Facebook , Florin Citu.Ministrul Finantelor afirma ca "informatizarea statului nu a fost o prioritate in ultimii treizeci de ani pentru ca foarte multi profitau de pe urma birocratiei"."Vremea acestora a trecut. Astazi, mai mult ca oricand, este evident ca informatizarea statului este vitala. Nu elimina doar evaziunea fiscala, creste profitabilitatea si productivitatea, dar elimina si deplasarile inutile intr-un moment in care toti trebuie sa stam in casa cat mai mult", a mai scris Citu.