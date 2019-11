Florin Citu spune ca solutia pentru OUG 114 va fi prezentata in cateva zile

Ziare.

"La OUG 114 se lucreaza si sper sa fie cat mai curand o solutie prezentata public, dar ii dau premierului placerea sa va anunte solutia pentru OUG 114. Sunt vesti bune. (...) Eu zic ca in urmatoarele zile va exista o solutie pentru Ordonanta 114/2018. Premierul va anunta solutia", a spus Citu.Intrebat daca statul a incasat ceva din Ordonanta 114, seful de la Finante a raspuns: "Mai putin decat trebuia"."De exemplu, la taxa bancara nu am incasat ce era estimat acolo, si mai mult a creat probeleme. A incasat ceva, dar nu ce era in buget. (...) Problema este alta cu OUG 114. A creat probleme in economie si scaderea cresterii economice de la 5,5% la 4% se datoreaza in mare parte acestei ordonante, pentru ca a pus frana foarte multor sectoare din economie. In acelasi timp din cauza OUG 114 nu s-au facut licitatiile pentru 5G si sunt 2 miliarde de lei la buget care nu am mai venit", a subliniat ministrul Finantelor.El a adaugat ca in plus a existat si o neincredere, pentru ca OUG 114 "a venit peste noapte"."Tineti minte ce s-a intamplat atunci cu moneda nationala, ce s-a intamplat dupa acea cu dobanzile si a fost foarte greu sa corectam. Banca Nationala a trebuit sa intervina atunci cu foarte multi bani, cateva miliarde de euro, sa stopeze deprecierea si dupa aceea s-a perpetuat. Tot timpul a ramas un pericol OUG 114 si in acelasi timp cu frica ca de fiecare data cand vorbeste ministrul Finantelor Publice din Guvernul PSD vine si ne mai da o OUG 114. Lumea avea o frica de ai vedea public pe acesti oameni", a mai spus seful de la Finante.Ordonanta de Urgenta 114 din 29 decembrie 2018 a instituit taxe noi pe cifra de afaceri pentru sectorul energetic si telecom, precum si taxe pe activele din sistemul bancar. Potrivit documentului, in sectorul telecom, companiile plateau o contributie de 3% din cifra de afaceri, fata de 0,4% anterior.Citeste si Orban: Vom face corectii la OUG 114, care este un act normativ criminal. Anulam toate taxele tampite