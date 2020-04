Instanta i-a dat dreptate lui Teodorovici in procesul cu Citu: Nu conteaza adevarul, ci ce a scris presa!

Procesul

Asta desi judecatorul a constatat ca informatiile prezentate de Orlando Teodorovici intr-o emisiune la TVR, preluate din mass-media, este posibil sa nu fie adevarate. In schimb, articolele de presa ar fi creat aparenta unor informatii reale. Toate acestea au cantarit in defavoarea lui Florin Citu.In esenta, Florin Citu ii cerea lui Orlando Teodorovici daune morale de 1 leu, publicarea sentintei intr-un ziar de larga circulatie si plata cheltuielilor cu procesul, dupa ce senatorul PSD declarase ca actualul ministru al Finantelor ar fi fost dat afara din sistemul bancar din cauza ca ar fi facut specula la leu in anul 2008. Teodorovici chiar a dat de inteles ca Citu ar fi furat, sugerand ca a comis o fapta penala."Vrei nu vrei, iei in calcul si ce spun unul precum Citu sau altii, ca altceva in afara de a spune tot felul de minciuni, si repet, sunt oameni care o spun si astazi, au furat, domnule, au furat, au furat, au furat, cati oameni au speculat...". Intrebat de catre moderator la cine se refera, Teodorovici a raspuns "Pai va spun eu, Citu a speculat pe leu, de asta a fost dat afara din sistemul bancar". Apoi a reiterat: "V-am spus la cine, la Citu".In continuare, senatorul PSD a afirmat: "intrebati-l daca astazi il angajeaza vreo banca in Romania. Intrebati-l daca se poate angaja ca si om in banca. Nicaieri." Interogat de moderator asupra cauzei, Teodorovici a sustinut "De ce? Pentru ca BNR i-a interzis acest lucru. Pentru ca a facut acea specula la leu in 2008."Datele sunt din sentinta Judecatoriei Sectorului 5, care a respins solicitarea lui Citu. In plus, ministrul Finantelor trebuie sa-i plateasca lui Teodorovici suma de 2.500 de lei, reprezentand cheltuielile de judecata/onorariu avocatial.Citu a contestat aceasta hotarare la sfarsitul lunii martie, potrivit portalului instantelor. Florin Citu a depus la Judecatoria Sectorului 5 mai multe documente in favoarea sa, printre care diplomele de atestare a studiilor, un curiculum vitae, dar si mai multe acte emise de BNR si Consiliul Concurentei. Printre acestea, adresa BNR din care rezulta ca Citu nu a fost sanctionat si BNR nu intervine in relatiile dintre banci si angajatii acestora, sau concluziile Consiliului Concurentei cu privire la investigatia privind perioada octombrie-noiembrie 2008 si ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 260/23 mai 2013, in care se arata ca nu a existat nicio dovada privind posibila intelegere dintre banci din aceasta perioada."Vorbim de o serie de afirmatii cu caracter defaimator, fara o baza reala si fara a fi dovedite prin mijloace de proba. Adica vorbim de acuzatii de furt, de specula la leu, vorbim despre niste afirmatii defaimatoare care incalca reputatia persoanei.," a pledat avocatul lui Citu, citat in decizia Judecatoriei Sectorului 5.El a facut apel la jurisprudenta CEDO privind dreptul la imagine si la reputatie.Trebuie spus ca, in timpul procesului, Teodorovici a facut o cerere recoventionala in care ii solicita lui Citu daune morale de 25.000 de lei. Motivul: Citu a facut mai multe declaratii legate de activitatea lui Teodorovici la sefia Ministerului de Finante, cum ca ar fi creat un instrument de comitere a infractiunii de spalare de bani prin Programul Tezaur - editia Centenar. Instanta a respins cererea lui Teodorovici ca inadmisibila.Pe fondul procesului, apararea lui Teodorvici a fost de a minimaliza efectul declaratiilor. Astfel, el a sustinut ca limbajul sau nu a fost unul jignitor, ci moderat, astfel ca se incadreaza in limitele unui discurs politic care trebuie protejat de art. 10 din CEDO, dreptul la libera exprimare. In plus, afirmatiile sale ar fi avut o baza factuala ce rezida in articolele de presa pe care le-a atasat la dosar.Judecatoria Sectorului 5 a analizat declaratiile lui Teodorovici si a ajuns la concluzia ca in discursul acestuia se regasesc atat afirmatii care au valoarea sustinerii unor fapte, cat si afirmatii care reprezinta judecati de valoare."Astfel, afirmatia paratului, reprezinta o judecata de valoare intrucat nu are sensul expunerii unor fapte concrete, determinate, ci reprezinta o apreciere personala a paratului cu privire la reputatia reclamantului si la activitatea acestuia bazata pe anumite indicii pe care paratul le-a indicat prin intampinare.Aceasta afirmatie nu poate fi analizata insa independent de restul discursului, intrucat afirmatiile paratului se sustin una pe cealalta, dupa cum va fi aratat.Discursul paratului, desi dezorganizat din cauza interventiilor moderatorului, se bazeaza pe afirmarea faptului ca reclamantul a facut specula la leu in anul 2008. Pe aceasta afirmatie, paratul sprijina urmatoarea idee, respectiv ca reclamantul ar fi fost dat afara din banca tocmai din acest motiv, respectiv specula la leu din anul 2008.Prin urmare, afirmatia, precum si afirmatia, reprezinta fapte care se bazeaza una pe cealalta. Valoarea lor de fapte, iar nu de judecati de valoare rezulta tocmai din caracterul lor concret, determinat, indicat inclusiv prin repere temporale (specula la leu din 2008).Pe de alta parte, afirmatiareprezinta o judecata de valoare, fiind opinia paratului bazata pe faptele afirmate mai inainte, in special pe o presupusa interdictie din partea BNR," motiveaza Judecatoria Sectorului 5.Judecatorii precizeaza ca discursul lui Teodorovici nu a fost unul izolat, ci se regasea sub forma unor articole in mai multe publicatii.Astfel, afirmatia conform careia Citu a fost dat afara din banca ar fi sustinuta de mai multe articole publicate pe platformele HotNews.ro (, din 8 mai 2011) si Economica.net (, din 15 august 2012), existand si presupuse declaratii ale lui Citu in cuprinsul acestora prin care ar fi recunoscut ca a fost concediat.Din acest punct de vedere, prin faptul ca aceste publicatii prezentau chiar afirmatii ale reclamantului care ar fi recunoscut ca a fost concediat, exista suficiente elemente pentru ca o terta persoana sa se poata intemeia pe continutul lor. Prin urmare, aceasta afirmatie nu poate fi sanctionata intrucat ingerinta, in acest caz, nu este necesara si nici proportionala," explica magistratii.Potrivit instantei, afirmatia conform careia Citu ar fi facut specula la leu in anul 2008 este un fapt pentru care Teodorovici a prezentat mai multe articole de presa (spre exemplu, HotNews.ro din data de 8 martie 2011, mai sus citat, Ziarul Financiar din data de 3 noiembrie 2008, intitulat "Seful Trezoreriei UniCredit Tiriac si-a dat demisia") din care ar rezulta faptul ca in opinia publica existau dezbateri cu privire la acest subiect."Desi dezbaterile vizau specula la leu din anul 2008, fara a fi identificate exact persoanele care au fost implicate, existau mentiuni care faceau legatura intre acel eveniment si trezorierii mai multor banci, fiind mentionat in repetate randuri, in mai multe surse, numele reclamantului.Totodata, este relevanta si existenta unei posibilitati rezonabile a paratului de a verifica, dintr-o sursa obiectiva, adevarul faptelor pe care le-a afirmat, acest aspect putand fi relevant in stabilirea bunei sau relei sale credinte," mai arata Judecatoria Sectorului 5."Prin prisma acestor considerente, instanta apreciaza ca multitudinea de articole de presa prezentand aceleasi informatii care converg catre o presupusa implicare a reclamantului in specula la leu din anul 2008, acestea provenind din surse diferite si din perioade de timp diferite, sunt de natura a crea o baza factuala rezonabila pentru un observator," conchid judecatorii.Magistratii au analizat si punctul de vedere al ministrului Citu, care a depus mai multe documente in apararea sa, printre care Ordinul Presedintelui Consiliului Concurentei nr. 260/23.05.2013, prin care s-a inchis investigatia asupra acestor fapte cu motivatia ca nu au fost descoperite dovezi suficiente in privinta incalcarii Legii concurentei care sa justifice impunerea de masuri si sanctiuni.Chiar daca aspectele invocate de reclamant sunt intemeiate, instanta le va analiza prin prisma celorlalte criterii expuse in jurisprudenta CEDO amintita mai sus. Astfel, se va lua in considerare, pe de-o parte, prezenta consistenta in presa a acestor informatii, de natura a crea o aparenta de veridicitate, iar pe de alta parte, desi exista posibilitatea paratului () de a verifica existenta ordinului presedintelui Consiliului Concurentei, faptul ca reclamantul a facut afirmatiile intr-o emisiune televizata, in direct, in contextul unor discutii cu tema politica, reiterand ceea ce presa deja afirma in mod constant... Un discurs sustinut in direct, in dialog cu un moderator, este mai dificil de structurat, iar afirmatiile sunt greu de retractat ori nuantat," motiveaza judecatorii.De altfel, Judecatoria Sectorului 5 atrage atentia ca Teodorovici a fost prudent in discursul de la TVR si a afirmat in debutul discursului ca "si repet, sunt oameni care o spun si astazi, au furat, domnule, au furat, au furat, au furat, cati oameni au speculat...".Senatorul PSD s-ar fi raportat la opinia publica, aceasta fiind care afirma faptele imputate lui Citu, ceea ce indica un anumit grad de prudenta, desi nu foarte consistent, in formularea discursului."Chiar daca ulterior tonul afirmatiilor devine transant, incarcat de certitudine, acest aspect trebuie privit prin prisma naturii discursului politic ce beneficiaza de limite mai largi de admisibilitate.De asemenea, instanta va lua in considerare si faptul ca limbajul folosit a fost unul decent, fara injurii ori jigniri la adresa paratului.Prin urmare, luand in considerare toate aceste aspecte, instanta apreciaza ca afirmatia paratului cu privire la implicarea reclamantului in specula la leu din anul 2008 s-a incadrat, raportat la contextul in care a fost realizata, in limitele de protectie ale art. 10 CEDO.In privinta afirmatiilor cu caracter de judecati de valoare, respectiv cele privind presupuse fapte de furt savarsite de catre reclamant si cele privind imposibilitatea de a se angaja a acestuia din urma ca urmare a unei interdictii existente din partea BNR, acestea se bazeaza pe faptele analizate anterior, respectiv specula la leu si concedierea din cadrul bancii in care isi defasura activitatea reclamantul.Din aceste motive, constatand ca afirmatiile paratului se bucura de protectia art. 10 CEDO, reclamantul nu a dovedit existenta unei fapte ilicite specifice raspunderii civile delictuale.," conchide Judecatoria Sectorului 5.Dupa cum am mai aratat, Florin Citu a contestat decizia acestei instante, iar cazul urmeaza sa se mute la Tribunalul Bucuresti.