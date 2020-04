Florin Citu a anuntat ca incepe programul de sprijin pentru IMM-uri

LIVE TEXT

El a anuntat ca de azi incepe IMM Invest, un program de sprijin al intreprinderilor mici si mijlocii (IMM-uri).Florin Citu a precizat ca astfel Romania intra in etapa a doua de repornire a economiei, in contextul pandemiei de coronavirus.IMM Invest poate fi accesat de companii pe tot parcursul acestui an, nu doar in perioada starii de urgenta, a mai explicat ministrul de Finante.Plafonul de garantare este de 15 miliarde de lei, iar creditele sunt garantate cu pana la 90%, in functie de destinatie: capital de lucru sau investitii.De asemenea, comsioanele si dobanzile sunt suportate de Guvern.- Astazi la ora 10 am inceput cel ami amplu program de sustinere a IMM din Romania: IMM Invest- Cu un simplu click si completarea unui formular IMM-urile au de azi acces la credite garantate pentru investitii si capital de lucru de pana la 90%- Astfel, Guvernul porneste al 3-lea program important in aceasta prima faza dupa somajul tehnic si amanarea ratelor la banca- Acest program e important nu doar prin dimensiune, ci prin faptul ca tot azi incepem si etapa a doua, intram cu acest program in etapa a doua, de repornire a economiei. Fata de celelalte programe, IMM Invest nu are nicio conditionalitate. Se adreseaza tuturor IMM-urilor din Romania, nu doar cele afectate de criza de coronavirus- Poate fi accesat tot anul, dar implicatiile sunt pe termen lung. IMM Invest alaturi de programul care se finalzieaza prin EximBank pentru companiile mari similar - sunt primele doua masuri pe care le luam pentru a reporni economia- Cateva elemenete despre IMM Invest:, o schema de ajutor de stat care a fost aprobata de Comisia Europeana, creditele sunt garantate cu pana la 90%, in functie de destinatie: capital de lucru sau investitii- Avem un grad de multiplicare de minim 75 de miliarde de lei in economie- In prima faza, direct,- Pentru perioada urmatoare, incepand de azi, companiile se pot inregistra pe platforma: se completeaza un formular, daca paltforma spune "ok", informatiile sunt trimise catre banca solicitata de fiecare client- Daca un client este refuzat de o banca, poate incerca la o alta banca, programul e flexibil- Nu exista comisioanele,- O diferenta fata de ce am facut pana acum: suma pe care puteam sa o acordam pe companie prin astfel de programe era de maxim 200.000 de euro. Acum e prima oara cand Comisia Europeana ne-a acordat pe o suma de 800.000 de euro pe companie. E o diferenta enorma si arata clar ca e un program care doreste sa reporneasca de pe acum economia- Calendarul de implementare: incepem de azi, nu exista termen limita, nu exista primul venit, primul servit; se poate accesa tot anul, nu doar in starea de urgenta, ci tot parcursul anului, pana la 31 decembrie 2020- Daca va fi nevoie, vom suplimenta plafonul in functie de cum vedem evolutia in perioada urmatoare- 15 miliarde sunt pentru inceput, e un plafon important, prin aceasta masura inchidem aceasta prima faza prin care Guvernul a pus la dispozitie 3% din PIB pentru aceasta perioada- IMM Invest porneste de azi si sunt sigur ca experienta celor care vor accesa programul va fi una usoara, iar rezultate se vor vedea rapid in economie- Mai am un lucru de comunicat, despre rectificarea bugetara: despre unde se taie. Nu se taie. Nu s-a taiat de nicaieri. Ministerele care au considerat ca pot ajuta bugetul cu economii in aceasta perioada au luat aceasta decizie si au transmis Ministerului Finantelor reducerea unor cheltuieli neesentiale, sumele sunt foarte mici- Ce are in plus aceasta rectificare bugetara si a fost diferit fata de altele: Au fost suplimentate fondurile pentru Ministerul Transporturilor si Ministerul Educatiei, ministere care in trecut erau vaduvite de fonduri, acum au primit in plus, pe langa Ministerul Sanatatii si Ministerul Muncii- IMM Invest porneste azi, intram in faza a doua de repornire a economieiPuteti urmari integral declaratia ministrului aici:La acest moment, in Romania exista intre 400.000 si 500.000 de IMM-uri.Vicepresedintele Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR), Stelica Fudulea, a precizat pentruca activitatea acestora s-a redus cu 40%, la nivel national, din pricina pandemiei COVID-19.