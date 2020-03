Ministerul Finantelor a imprumutat peste 5,7 miliarde de euro in primele 2 luni din an, mult peste ce planificase

Ziare.

Astfel, conform calculelor Agerpres, MFP a imprumutat de la banci 5,378 miliarde de lei in luna ianuarie, echivalentul a 1,12 miliarde de euro la cursul mediu leu-euro din luna ianuarie calculat de Banca Nationala a Romaniei. La aceasta suma se adauga suma de 615 milioane de lei atrasa prin sesiuni suplimentare de oferte necompetitive, echivalentul a 128,7 milioane de euro.De asemenea, Romania s-a imprumutat, in 21 ianuarie, 3 miliarde de euro de pe piata externa. In total, 4.248.700.000 de euro.Ministerul Finantelor Publice (MFP) planificase, in luna ianuarie 2020, imprumuturi de la bancile comerciale de 4,4 miliarde de lei (917 milioane de euro la curs din ianuarie), din care 300 milioane de lei printr-o emisiune de certificate de trezorerie cu discount si 4,1 miliarde de lei prin sapte emisiuni de obligatiuni de stat, la care se putea adauga suma de 615 de milioane de lei prin sesiuni suplimentare de oferte necompetitive, aferente licitatiilor de obligatiuni.In luna februarie, ministerul a imprumutat 6,585 miliarde de lei - echivalentul a 1,376 miliarde de euro la cursul mediu leu-euro din luna februarie. Tot in luna februarie MFP a imprumutat de la banci 475 de milioane de lei prin sesiuni suplimentare de oferte necompetitive, echivalentul a 99,31 milioane de euro. Adica, 1.475.310.000 de euro.Ministerul planificase, in luna februarie 2020, imprumuturi de la bancile comerciale de 4,4 miliarde de lei (920 miliarde de euro la curs din februarie), din care 300 milioane de lei printr-o emisiune de certificate de trezorerie cu discount si 4,1 miliarde de lei prin sapte emisiuni de obligatiuni de stat, la care se putea adauga suma de 615 de milioane de lei prin sesiuni suplimentare de oferte necompetitive, aferente licitatiilor de obligatiuni.