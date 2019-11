Ministrul de Finante: ''Gaura'' in buget dupa 9 luni este de aproximativ 21 miliarde lei

Ziare.

"Guvernul PSD a 'estimat' venituri totale 249 miliarde lei in primele 9 luni din 2019. Executia arata 228 miliarde lei! Gaura dupa 9 luni, date deja publicate, aproximativ 21 miliarde lei", a semnalat Citu.Acesta a precizat ca joi va face o conferinta de presa la sediul MFP.Pe 6 noiembrie, ministrul Finantelor afirma ca executia bugetara este ingrijoratoare, iar la zece luni vom avea tot crestere pe deficit."Executia bugetara de pana acum este ingrijoratoare. La zece luni deficitul creste(...). Situatia confirma cele mai mari temeri ale noastre pe care le-am exprimat, referitoare la situatia bugetara", spunea Citu.Executia bugetului general consolidat, conform datelor operative ale MFP, s-a incheiat pe primele noua luni ale anului 2019 cu un deficit de 26,97 miliarde de lei, respectiv 2,6% din PIB.Veniturile bugetului general consolidat au fost in suma de 228,7 miliarde lei, reprezentand 22,2% din PIB, comparativ cu 21,7% din PIB in aceeasi perioada aanului 2018. Procentual, veniturile au fost cu 11,6% mai mari, respectiv o crestere cu 23,7 miliarde lei, in termeni nominali, fata de aceeasi perioada a anului precedent.Cheltuielile bugetului general consolidat au fost in suma de 255,6 miliarde lei, cu 15,3% mai mari comparativ cu perioada similara din 2018.