Ministrul Finantelor: Amanarea ratelor va fi pe o perioada mai mare de starea de urgenta, clientii nu vor avea probleme birocratice

"Pregatim o solutie pentru ratele romanilor. Astazi a venit decizia Asociatiei Europene a Bancilor care permite acest lucru. Este un prim pas, dar care era important pentru a veni cu o solutie pentru tot sistemul bancar, pentru toti clientii si pe care o vom adopta joi (26 martie 2020, n.r.) in sedinta de guvern, prin ordonanta de Guvern.Eu va spun ca aici va fi implicat si statul si nu vom discrimina. Cei care vor cere, vor avea acces la aceasta facilitate. Care va fi durata de amanare si care vor fi conditiile, le vom pune in ordonanta de urgenta. Cei care au nevoie de pasuire, nu au nevoie de vreun certificat sau de altceva. Vor putea sa apeleze la aceasta facilitate. Joi vom veni exact cu detaliile", a afirmat Citu, la Digi 24.Ministrul de resort a precizat ca decizia Guvernului se refera la o pasuire, nu la o stergere a ratelor datorate bancii."Astazi am avut discutii toata ziua cu Banca Nationala, seara am discutat si cu reprezentantii bancilor si solutia este 90% facuta. Pasuirea va fi mult mai mare, pentru ca ne gandim ca nu stim in primul rand cat va dura aceasta perioada. Credem ca e nevoie de o perioada dupa aceea pentru a reveni la normal si atunci trebuie sa se extinda perioada si dupa starea de urgenta. Va fi vorba despre luni, nu putem vorbi despre ani in acest moment.Mai aproape de sase luni, decat de trei luni... Este vorba despre o pasuire, nu putem sa stergem ratele. Este o pasuire care se va intinde si dupa perioada de stare de urgenta. Pentru persoane juridice avem deja tot felul de instrumente si vor fi si pentru persoane fizice. Am mers pe o varianta prin care nu cream alte probleme birocratice. Nu exista conditionalitati (pentru amanarea ratelor, n.r.). Decizia va fi valabila din momentul in care va fi publicata in Monitorul Oficial", a subliniat Florin Citu.Marti seara, purtatorul de cuvant al Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Dan Suciu, a mentionat intr-o interventie la Digi 24 ca "in cazul unei rate neplatite a unui credit cauzata de situatia epidemiei de COVID-19, creditul respectiv nu va fi considerat neperformant"."In consecinta, banca nu este obligata sa constituie provizioane, sa-l declare un credit problema, sa ia masuri impotriva celui care nu face aceasta plata sau sa vina cu costuri suplimentare care se rasfrang asupra celui care nu plateste. Noi am creat acest cadru in care decizia de plata pe care o poate lua fie banca, fie autoritatea statului, printr-o lege sau ordonanta de urgenta, poate sa nu duca la costuri suplimentare si sa permita creditului respectiv sa ramana un credit valid fara constrangerile pe care le-ar impune un credit in care ratele nu sunt platite", a explicat Suciu.Banca Nationala a Romaniei a anuntat, marti, ca va transmite scrisori de informare tuturor creditorilor (institutii bancare si institutii financiare nebancare) prin care li se va confirma posibilitatea restructurarii creditelor debitorilor si modalitatea de aplicare a reglementarilor in vigoare.Astfel, conform reprezentantilor bancii centrale, amanarea la plata (urmare a unei masuri generale sau prin negocieri directe cu clientii), determinata de situatia actuala, nu trebuie asociata unei notiuni de dificultate financiara a debitorului. In consecinta, creditul nu trebuie reclasificat, iar institutia bancara nu trebuie sa constituie provizioanele pe sumele datorate, ca urmare a restructurarii. "Astfel, desi definitia starii de nerambursare presupune orice operatiune de restructurare a unui credit si trebuie asociata notiunii de dificultate financiara, in situatia unui moratoriu (amanare de plata) privat sau public, o astfel de operatiune nu este apreciata ca o masura de restructurare, pentru ca nu a avut loc din cauza unei dificultati financiare a debitorului. Reglementarile actuale permit imprumutatorilor (institutii bancare si nebancare) sa amane la plata creditele oricarei persoane fizice afectate de pandemia COVID-19, fara aplicarea conditiilor prevazute de Regulamentul BNR nr. 17/2012 privind unele conditii de creditare, cu modificarile ulterioare, privind gradul de indatorare, limitarea creditului functie de valoarea garantiei si durata maxima a creditului de consum", se noteaza intr-un comunicat al BNR.