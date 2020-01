Ministrul Finantelor arata cum a redus pretul carburantilor si demonteaza acuzatiile PSD

Ziare.

"Vesti bune din prima zi a anului 2020. Am avut dreptate din nou (PSD iar a mintit). Eliminarea supraaccizei a redus pretul la pompa", a scris, miercuri, Florin Citu pe Facebook.Ministrul a facut o serie de precizari, "pentru ca lumea sa nu inceapa anul cu stiri contradictorii"."Dupa ce legea care elimina supraacciza a fost promulgata, MFP a recalculat nivelul accizei care sa tina cont de legea promulgata si de articolele 342 si 442 din Codul fiscal. Cele doua articole actualizeaza acciza in functie de indicele de crestere a preturilor de consum publicat de INS", a precizat Citu.Acesta a postat si doua fotografii care arata preturile carburantilor la diferite pompe.Ministerul Finantelor a decis marti sa majoreze accizele la carburanti, care intrasera in vigoare cu numai o zi inainte, in urma promulgarii de catre presedintele Iohannis si publicarii in Monitorul Oficial a legii de eliminare a supraaccizei.Astfel, Finantele au decis, marti, la ora 19, ca ieftinirea de 45 de bani/l cu tot cu TVA efectuata de Parlament este prea mare, dar si ca nivelul minim al accizelor din UE este prea mic, si au majorat accizele cu 9,11% fata de nivelul publicat cu o zi inainte in Monitorul Oficial, cu 117 lei/1.000 l la benzina si cu 107 lei/1.000 l la motorina.Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a transmis, miercuri, ca "este o mizerie" ca in timp ce romanii se pregateau de Revelion, Ministerul Finantelor a majorat accizele la carburanti."Acesti oameni au inceput sa fure din buzunarele romanilor inca din prima zi a anului", afirma liderul PSD.