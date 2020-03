Ministrul Finantelor, clarificari privind amanarea ratelor pentru 9 luni: Dobanda este zero

Ziare.

Cea mai importanta dintre acestea: dobanda din perioada de suspendare a ratelor va fi zero. Initial, ministrul anuntase ca dobanda se va capitaliza, adica se va adauga creditului, dar se va reesalona."Am vrut sa elimin orice urma de indoiala. In ceea ce priveste ratele la creditele pentru persoanele fizice la credite ipotecare. Acolo statul garanteaza 100% dobanda pe o perioada de cinci ani de zile. Dar pentru ca au aparut foarte multe dezbateri in spatiul public, am vrut sa fie foarte clar modul in care se face lucru si astfel am spus dobanda aferenta perioadei de suspendare se calculeaza potrivit prevederilor contractului de credit si reprezinta o creanta distincta si independenta in raport cu celelalte obligatii izvorate din contractul de credit. Ce am introdus noi,si plata de catre debitor a acestei creante se va face esalonat in 60 de rate lunare egale incepand cu luna imediat urmatoare incheierii perioadei de amanare. Ca sa eliminam orice discutie in spatiul public, am introdus aceasta clarificare,", a declarat ministrul Finantelor.El a mai spus ca suspendarea ratelor poate fi solicitata pana la 45 de zile de la intrarea in vigoare a ordonantei."Am schimbat putin modalitatea si se pot depune aceste cereri cel mai tarziu pana la 45 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta. Deci cetatenii au. Au fost discutii in spatiul public ca nu este timp, acum sper ca avem timp toti cei care doresc sa foloseasca aceasta facilitate sa depuna cererile", a explicat Florin Citu.El spune ca a mai fost facuta o clarificare la aceasta ordonanta si de aceasta suspendare a ratelor pot beneficia si cei care achita restantele pana la data solicitarii acestei facilitati.", a mai declarat Florin Citu."Vrem cat mai multi romani sa beneficieze de aceasta facilitate pentru 9 luni de zile. Stim prin ce trec, incercam sa-i ajutam, sa trecem cu totii peste aceasta perioada", a spus ministrul finantelor.Clarificarile vin dupa ce Guvernul a adoptat, joia trecuta, ordonanta de urgenta prin care plata ratelor la banca se suspenda pana la 9 luni.Masura se aplica atat persoanelor fizice, cat si juridice. Florin Citu a subliniat ca acestea pot solicita suspendarea platei ratelor chiar si mai putin de 9 luni."De la data intrarii in vigoare a OUG se poate suspenda plata ratelor cu pana la 9 luni, dar nu mai mult de 31.12.2020. Se aplica atat persoanelor fizice cat si juridice. Insa debitorul poate solicita amanarea si o luna sau doua luni. Este posibil sa fie persoane sau companii care sa doreasca sa amane plata ratelor pe 1 sau 2, 3 luni", a declarat Florin Citu.De aceasta masura beneficiaza toate persoanele fizice si juridice care au fost afectate direct sau indirect de pandemia de coronavirus, a subliniat Florin Citu.