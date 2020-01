Ministrul Finantelor: Evaziunea fiscala a ajuns o problema de securitate nationala

Ziare.

"Din punctul meu de vedere. Chiar la inceput de an voi introduce in CSAT materialele necesare pentru aprobarea strategiei de informatizare a ANAF si MFP ca obiectiv de importanta nationala.Concomitent voi face toate demersurile ca incepand din acest an, indiferent de marimea lor. (Exceptie fac cazurile de flagrant/sesizari)", a scris vineri, pe pagina sa de Facebook, ministrul Finantelor.Premierul Ludovic Orban declara la mijlocul lunii decembrie cadin Uniunea Europeana."Suntem tara care avem cea mai mare evaziune pe TVA. Avem cel mai mic grad de colectare de TVA de la nivelul UE. Eu cred ca TVA-ul de 19% este un TVA rezonabil, un TVA care poate asigura suportul alimentarii bugetului de stat cu resurse suficiente. Evident ca trebuie imbunatatita colectarea TVA, dar pentru imbunatatirea colectarii TVA-ului si ANAF-ul trebuie sa inteleaga ca trebuie sa schimbe obiceiurile.", a precizat Ludovic Orban.Acesta a adaugat faptul ca, desi a existat un program al Bancii Mondiale de informatizare a ANAF, acesta nu a mai fost pus in practica.