Ministrul Finantelor dezvaluie cum a cheltuit Firea banii Capitalei. Salariile au crescut de la 581,7 milioane lei la 1,5 miliarde lei! UPDATE Reactia edilului

Cifrele lui Florin Citu

"Bugetul, folosit in interes de partid"

Creditul pe 20 de ani

Postarea lui Florin Citu

Firea: "Voi organiza o conferinta de presa"

Postarea integrala a Gabrielei Firea

Ziare.

com

Cea mai mare parte din bani s-ar fi dus in cheltuielile cu personalul Primariei sau al companiilor infiintate de Gabriela Firea, sau in cheltuielile cu asistenta sociala, care sunt responsabilitatea primariilor de sector.Situatia s-a agravat in 2019, cand Primaria nu a mai avut bani sa plateasca subventia pentru energie termica, desi o primeste de la bugetul de stat siPotrivit ministrului Finantelor, cheltuielile de personal din Primaria Municipiului Bucuresti (PMB) au crescut de aproximativ trei ori, de la 581,7 milioane lei in 2016, la 1,5 miliarde lei in 2019.", precizeaza Florin Citu.Ministrul Finantelor sustine ca "celebrele companii infiintate ilegal" de primarul general si PSD platesc doar salarii si atat - cheltuielile de personal reprezinta intre 80% si 90% din totalul cheltuielilor.O alta critica a lui Citu vizeaza cheltuielile cu asistenta sociala: "".Citu sustine ca in perioada 2017-2019, PMP a cheltuit doar pe asistenta sociala 845 milioane lei. Asta desi cheltuielile cu asistenta sociala sunt responsabilitatea primariilor de sector.Astfel s-ar fi ajuns in situatia ca in 2019, Primaria nu a mai avut bani sa plateasca subventia pentru energie termica, desi o primeste de la bugetul de stat."Astfel, la jumatatea anului trecut, primarul general ne-a dat dovada suprema a incompetentei si iresponsbilitatii si s-a imprumutat 460 milioane lei pe 20 ani pentru a plati subventia pentru energie termica", dezvaluie Citu.Ministrul acuza ca PMB a folosit aceeasi formula pe care au folosit-o guvernele PSD din ultimii trei ani: "".Imediat dupa postarea ministrului Finantelor, a venit si reactia primarului, tot pe Facebook. Gabriela Firea sustine ca a folosit bugetul Capitalei pentru oameni."Voi organiza o conferinta de presa si voi raspunde punctual aberatiilor transmise de ministrul de finante - primul speculant pe curs al tarii!Inclusiv cat avem cu totii de platit, de pe urma imprumuturilor si a deciziilor controversate privind retrocedari in parcuri ale unor primari de dreapta!", spune Firea.Edilul il mai acuza pe ministrul Finantelor ca a taiat de la 55 la 50% cota pentru anul acesta, alocata Primariei Generale initial, "stiind din start ca banii vor fi insuficienti pentru nevoile Capitalei".