Momente tensionate in Parlament, la audierea lui Citu: Cresc sau nu pensiile la 1 septembrie?

Citu si-a inceput prezentarea cu un scurt bilant al activitatii sale in cele 3 luni de guvernare, dar a fost intrerupt de presedintele sedintei Viorel Arcas, care i-a transmis sa spuna ce va face ca viitor ministru al Finantelor, nu ce a facut ca fost ministru.Dupa ce a incercat sa explice ca programul de guvernare pe 2020 depinde foarte mult de ceea ce s-a intamplat in 2019 in guvernarea social democrata, Florin Citu s-a conformat si a continuat prezenterea cu obiectivele pentru acest an. Printre acestea se numara mentinerea deficitului in tinta propusa, cresterea investitiilor, informatizarea ANAF.Ulterior, la momentul intrebarilor, senatorul PSD Daniel Zamfir a aratat ca nu doreste sa puna intrebari, pentru ca sunt inutile, din moment ce Guvernul Orban II a anuntat public ca nu vrea sa primeasca votul de investitura. Astfel, Zamfir i-a cerut lui Citu sa isi faca bilantul celor 3 luni de guvernare si sa explice imprumuturile din acest an."Suntem intr-o procedura de neinvestitura a Cabinetului, intrebarile despre ce vrea sa faca sunt inutile, a anuntat public ca nu vrea sa fie investit. Asa ca sa ne spuna ce a facut in cele 3 luni. Si ii anunt pe colegi ca domnul Citu nu doreste sa participe la audieri in Senat.Domnia sa e obligat sa vina la orice comisie din Parlament. Chiar si la Comisia de Cultura. Dar pentru ca asistam la o procedura de neinvestitura e important sa lamurim ce s-a intamplat cu imprumuturile, de ce au fost la dobanzi la care au fost, de ce au fost intr-o perioada atat de scurta. Grecia s-a imprumutat mai ieftin decat noi", a spus Zamfir.In replica, Florin Citu a explicat ca Grecia a luat imprumuturi la dobanzi mai mici, pentru ca are surplus bugetar. In schimb, Romania are deficit bugetar, acesta fiind motivul pentru care dobanzile la care ne imprumutam sunt mai mari. Totusi, a precizat Citu, "ne-am imprumutat mult mai ieftin decat Guvernul PSD"."Haideti sa ne uitam la Grecia. Grecia are surplus bugetar, noi avem deficit, de aceea, ne imprumutam mai scump. Anul trecut s-au facut imprumuturi de 5 miliarde de euro, nu s-a facut comisie de ancheta, nu a spus nimeni nimic. Noi la 12 ani ne-am imprumtat la o dobanda de 2%, anul trecut se imprumtau la 2,12%. Si la imprumuturile pe 30 de ani ne-am imprumutat mai ieftin. De ce ne-am imprumutat pe 30 de ani? Pentru ca este mai ieftin si arata increderea in Romania", a replicat Citu.Subiectul cresterii pensiilor a provocat un moment tensionat intre Florin Citu si fostul ministru PSD al Muncii, Marius Budai. Acesta din urma l-a intrebat pe Citu daca vor creste pensiile de la 1 septembrie, cerand ca raspunsul sa fie "da" sau "nu". Iata dialogul dintre cei doi:De la 1 septembrie veti majora valoarea punctului de pensie? Din respect va rog sa dati un raspuns cu "da" sau "nu"De ce nu ati vrut sa cresteti pensiile de la 1 ianuarie? Noi am pus bani in buget.Nu am primit raspunsul.Aplicarea Legii pensiilor tine de Ministerul Muncii. Noi am pus banii in buget.Vreau un raspuns cu "da" sau "nu". Altfel, vor fi in continuare nelamuriri.Legea se aplica si va puteti uita in buget ca sunt bani.Intervine si presedintele sedintei,: Domnul Budai, eu inteleg ca se majoreaza.Dar sa spuna da sau nu, intrebarea e a pensionarilor nu a mea, a bunicilor pe care i-a luat la misto atunci cand a vorbit despre bunicii lui.Aceasta nu e o dezbarere, acesta e raspunsul meu, respectam legislatia in vigoare.Deputatul USR Cosette Chichirau a acuzat un blat politic si i-a cerut ministrului propus al Finantelor sa ii spuna cum sa voteze, pentru a strica acest blat."Vreau sa stric acest blat politic. Inca nu am decis cum sa votez, vreau sa imi spuneti cum sa vootez pentru a strica acest blat politic. Inteleg ca nu vreti sa fiti investiti", a spus Chicirau.In replica, Florin Citu a spus ca "vrem sa avem alegeri anticipate, pentru ca cu aceasta majoritate nu putem face ceea ce ne-am propus".Totodata, Cosette Chichirau i-a reprosat lui Citu faptul ca bugetul pe 2020 a fost adoptat prin asumarea raspunderii si ca partidul sau nu a participat la formarea lui.Insa Florin Citu a contrazis-o, afirmand ca a lucrat la buget cu deputatul USR Clausiu Nasui."Colegul dumneavoastra, Claudiu Nasui, a fost langa mine, am lucrat indeaproape cu el la formarea bugetului. Il puteti intreba. Am aprobat si amendamentele USR", a replicat Florin Citu.Deputatul PNL Carmen Harau, coleg de partid cu Florin Citu, a vrut sa afle daca vor exista cresteri de taxe in acest an."Am declarat de zeci de ori ca nu se schimba nimic la codul fiscal. Ca principiu, suntem pentru taxe mai mici, mai putine. Mentinem cota unica, nu se atinge nimeni de cota unica", i-a raspuns Citu.-Stire in curs de actualizare-