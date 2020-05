Motiunea initiata de PSD impotriva lui Florin Citu va fi dezbatuta si votata saptamana viitoare

Ziare.

com

Amanetarea finantelor tarii trebuie sa inceteze, Romania trebuie salvata de "virusul Vasile Citu", iar ministrul Finantelor trebuie sa plece, se arata in motiunea simpla depusa de parlamentarii PSD."Mai nociv decat efectele pandemiei, mai contagios decat coronavirusul si mai letal decat maladia COVID-19, 'Virusul Citu' a distrus aproape complet economia nationala.Dupa aproape doua luni de stare de urgenta, dupa nenumarate balbe, amanari si rectificari de acte normative, ministrul Finantelor, Florin Vasile Citu, s-a dovedit incapabil sa vina cu masuri de sprijin eficiente pentru economie.Sondajele de opinie arata ca 70% din populatie considera ca Romania ar fi putut evita efectele negative din economie, produse de pandemia de coronavirus, daca Ministerul Finantelor ar fi luat din timp masuri eficiente pentru sprijinirea agentilor economici.Mai simplu spus - 70% dintre romani considera ca ministrul Citu este un dezastru pentru economie! Ce blestem pe aceasta tara ca, in cele mai grele momente, economia ei sa fie condusa de cel mai dezastruos ministru al Finantelor din istoria Romaniei", se arata in textul motiunii simple.