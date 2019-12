"Motiunea simpla impotriva ministrului de Finante, Florin Citu, a trecut - ce se intampla mai departe"

Orban: Sunt foarte multumit de colaborarea cu Florin Citu

Presedintele sedintei, Robert Cazanciuc, a declarat ca documentul va fi publicat in Monitorul Oficial.Dupa vot, Florin Citu a declarat ca daca PNL ii cere demisia si-o va da, dar, in opinia sa, motiunea "nu a venit cu nimic serios"."Vom vedea care este decizia. Daca partidul imi va spune sa fac un pas in spate, bineinteles ca voi demisiona. Dezbaterea nu a avut nicio legatura cu ceea ce am facut la minister, a fost o dezbatere despre postarile mele de pe Facebook", a spus Florin Citu.De precizat este insa ca ministrul de Finante nu este obligat sa demisioneze si nici nu trebuie demis dupa adoptarea motiunii simple. Spre deosebire de motiunea de cenzura, care duce la caderea Guvernului daca este adoptata, cea simpla este doar un avertisment politic, iar Guvernul nu are obligatia sa o respecte.Potrivit unei decizii a Curtii Constitutionale din 2007, "prin motiunea simpla s-a pus la dispozitia parlamentarilor un instrument mai eficient de realizare a functiei de control al Parlamentului asupra Guvernului, dar adoptarea unei motiuni simple nu are ca efect juridic direct revocarea unui membru al acestuia. Motiunea simpla are, insa, efecte in plan politic, marcand o victorie a fortelor politice care au initiat-o si sustinut-o, cu un ecou corespunzator in opinia publica".Premierul Ludovic Orban a tinut sa precizeze, dupa ce Senatul a adoptat motiunea simpla impotriva ministrului de Finante, ca este foarte multumit de colaborarea cu acesta."Sunt foarte multumit de colaborarea cu Florin Citu si nu voi lua nici decizie cu privire la dansul", a spus Orban.Totodata, premierul a criticat faptul ca motiunea simpla a fost initiata chiar de catre "cei care au facut praf bugetul"."Florin Citu a ajuns sa fie judecat de cei care au facut praf bugetul. E o miscare politicianista ieftina. Teodorovici, initiatorul acestei motiuni, ar trebui sa dea explicatii in alta parte despre acest dezastru bugetar", a mai afirmat Orban.Florin Citu a declarat in cadrul dezbaterii ca textul motiunii vorbeste despre ceea ce s-a intamplat in timpul guvernarii PSD si incearca sa mascheze situatia jalnica in care se afla Romania."Sunt declaratii in motiune despre ceea ce s-a intamplat in ultimii 3 ani de guvernare PSD. Motiunea de azi nu are legatura cu mine, incearca sa mascheze situatia jalnica a Romaniei. Semnatarii ar fi vrut ca eu sa nu spun nimic despre situatia economica. Gata, s-a terminat, nu mai merge. Perioada in care furati si dupa erati bine mersi s-a sfarsit. Romanii vor sa stie adevarul despre cine sunteti si ce ati facut", a spus Citu.Apoi, ministrul de Finante a citit din notele interne prezentate si in conferinta de presa sustinuta luni , potrivit carora guvernul stia inca de la inceputul anului ca deficitul va depasi 4% si a ignorat avertismentele primite.Florin Citu a spus insa ca va demonta cateva din "aberatiile" cuprinse in motiune, din respect pentru Parlament."Aceasta motiune nu are cum sa fie despre mine. Este despre Eugen Teodorovici si Viorica Dancila. Ei sa explice cum am ajuns in aceasta situatie. Totusi, din respect pentru Parlament, am sa demontez cateva aberatii.Afirmatia ca am imprumutat Romania la dobanzi mari. E pacat ca cei care au scris motiunea nu stiu unde sa se uite sa citeasca informatiile. Afirmatia ca la titlurile de stat pe termen scurt dobanzile au crescut. O scurta lectie de economie: cand vorbim de randamente pe termen scurt, inseamna 10-12 luni, nu inseamna 40 de luni", a explicat ministrul de Finante.In replica, senatorul PSD Radu Oprea i-a spus lui Florin Citu ca motiunea simpla este despre el, precizand ca ministrul de Finante trebuie demis din cauza ideilor introduse in programul de guvernare."Da, domnule Citu, motiunea este despre dumneavoastra. Cand am vazut selfie-ul facut in ziua in care ati preluat guvernarea mi-am dat seama ca este vorba despre narcisism. Motivul pentru care domnul ministru trebuie demis sunt ideile lui pe care le-a introdus in programul de guvernare, care nu mai sunt de actualitate.Cand va incepe PNL sa vorbeasca despre oameni? Vorbiti doar despre firme. Ati eliminat impozitarea part-time. V-ati gandit la oamenii care vor trece iar de la economia alba la cea gri? V-ati gandit la pensiile lor?", a spus Oprea.Apoi, senatorul PSD i-a facut cadou ministrului de Finante o carte numita "Selfie" si un dop."Domnule Citu, dati-mi voie sa va fac cadou o carte, se numeste 'Selfie' si este descrisa foarte frumos, spune in felul urmator: 'Selfie ne poarta de pe valurile Greciei antice, prin Evul Mediu crestin, catre propovaduitorii stimei de sine din California anilor 1980, prin avantul narcisismului si prin era neoliberalismului si individualism in care traim acum'. Acesta este pentru dumneavoastra si v-am adus un dop, sa puneti dop gaurilor pe care le vedeti", mai spus Radu Oprea.