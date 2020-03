Ponta, despre retragerea lui Citu: Intr-o tara normala il impuscau pentru dezertare si pe el si pe toti ceilalti ai lui

Ziare.

"Nu am crezut ca cineva poate fi atat de iresponsabil. Nu exista nicaieri in lume ca un premier sa fuga cu un sfert de ora inainte sa fie votat, mai ales ca aici nu vorbim despre o situatie obisnuita.Romania este in razboi acum, nu in razboi cu o armata inamica, ci cu o criza cu care nu ne-am mai confruntat niciodata si cu care nu stim cum sa luptam, nu stie nimeni de fapt.Si in razboi e numit un general sa conduca Guvernul si fuge cu un sfert de ora inainte. In mod normal, intr-o tara normala il impuscau pentru dezertare si pe el si pe toti ceilalti ai lui. I-ati vazut pe liberali ce isi dadeau palme de fericire ca a fugit Citu", a afirmat Ponta, la Palatul Parlamentului.Ponta spune ca PNL a devenit astfel la fel de periculos cat e coronavirusul."Din punctul meu de vedere, de azi, PNL este, cum sa va spun, este la fel de periculos ca si coronavirusul, pentru ca in momente importante, cand oamenii astazi asteptau sa afle ce se intampla cu sanatatea, ce se intampla cu frontiera, ce se intampla cu masurile economice, au fugit, au dezertat.Nu am intalnit, nu veti mai intalni niciodata in nicio tara nicio situatie asemanatoare", a adaugat Victor Ponta. Florin Citu si-a depus mandatul de premier desemnat , a anuntat, joi, Administratia Prezidentiala. Presedintele Klaus Iohannis a luat act de aceasta decizie si urmeaza sa faca o declaratie in aceasta seara."Domnul Florin Vasile Citu si-a depus astazi mandatul de prim-ministru desemnat. Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a luat act de aceasta decizie si urmeaza sa faca o declaratie de presa in cursul acestei seri", a transmis Administratia Prezidentiala.Decizia a fost luata cu putin timp inainte de sedinta celor doua Camere ale Parlamentului, care trebuia sa aiba loc la ora 16:00, pentru a da votul de investitura Cabinetului Citu.