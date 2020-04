Primele detalii despre rectificare: Un miliard de lei in plus la concedii medicale si alte 7 pentru somajul tehnic

Ziare.

"Am prezentat in prima lectura prima rectificare bugetara pentru acest an. Am mai anuntat public. Majoritatea fondurilor se vor duce catre Ministerul Sanatatii si Ministerul Muncii. Pentru Ministerul Sanatatii sunt mai multe chetuieli pentru spitale", a spus Florin Citu.Ministrul Finantelor a anuntat ca a suplimentat fondurile pentru plata concediilor medicale si fondurile pentru somajul tehnic."Dar vreau sa mentionez clar ca vom suplimenta bugetul pentru plata concediilor medicale cu cel putin un miliard de lei. In ceea ce priveste cheltuiele anuntate deja, cu somaj tehnic si cu alte forme de ajutor si acolo am suplimentat fondurile cu cel putin 7 miliarde de lei ca sa ne asiguram ca pe perioada starii de urgenta si pentru perioada prelungirii starii de urgenta fondurile sunt acolo, ca oamenii primesc banii la timp si ca nu exista intarzieri", a precizat Citu.Totusi, ministrul a atras atentia si asupra urmarilor acestor eforturi."Efortul bugetar este unul foarte mare in acest moment. Avem o crestere a cheltuielilor, dar si o scadere a veniturilor, pentru ca foarte multe companii au fost inchise si deficitul pentru 2020 creste semnificativ. O crestere semnificativa a deficitului inseamna si o finantare mult mai complicata in aceasta perioada. Rolul nostru este acela de a ne asigura ca oamenii primesc la timp si pensii, salarii, ajutor de somaj, dar asta nu inseamna ca va fi usor.In acest context ne uitam la o reevaluare a cheltuielilor bugetare pentru tot anul. Vom avea o concluzie cat mai curand. Pe partea de venituri am mai spus si repet: companiile care au astazi activiatate si pot sa plateasca la buget venituri, contributii, ar trebui sa o faca, ca noi vom transmite inapoi in economie foarte repede acesti bani", a completat ministrul Finantelor.