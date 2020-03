Tariceanu, val de cuvinte grele la adresa lui Citu: Iresponsabil, golanie, alba-neagra, o rusine!

Ziare.

com

"Este cea mai neverosimila situatie cu care ma intalnesc de 30 de ani. Este literalmente o desconsiderare a institutiei Parlamentului, o bataie de joc la adresa Parlamentului (...) si la adresa tuturor romanilor. Asistam la o mascarada fara de sfarsit.Premierul desemnat a facut un fel de simulare de consultari. Ministrii au venit in Parlament, comisiile s-au reunit, au fost audiati ministrii. In momentul in care trebuia sa vina la votul de investire, da bir cu fugitii", a afirmat Tariceanu, la Palatul Parlamentului."Nici in republicile bananiere nu se intampla astfel de lucruri", a adaugat el.Potrivit presedintelui ALDE, decizia lui Florin Citu de a-si depune mandatul e similara unui joc de-a alba-neagra."Este un comportament iresponsabil, un fel de golanie, similar cu jocul alba-neagra pe care il vedem practicat prin anumite locuri. Nu exista asa ceva cred in intreaga lume. E o rusine pentru PNL, e o rusine pentru Iohannis, ca face astfel de desemnari in bataie de joc, cu iresponsabilitate, mai ales in aceasta perioada de criza. Le cer sa se trezeasca.Nu suntem bataia de joc a lor si nu se poate o tara intreaga sa fie tinuta la cheremul unor iresponsabili. Presedintele actioneaza iresponsabil, Orban la fel. E momentul sa vina cu picioarele pe pamant, mai ales ca suntem confruntati cu aceasta criza uriasa, care vedeti cat de repede se extinde, vedeti ce masuri exceptionale se iau in intreaga lume, care merg pana la inchiderea granitelor si noi ne jucam de-a desemnarea prim-ministrului, care da bir cu fugitii in ultima clipa", a adaugat liderul ALDE.Tariceanu a sustinut ca, in prezent, consultarile cu seful statului au devenit "un fel de laitmotiv". "Ne ducem la consultari degeaba, ca sa vina iarasi cu o propunere in batjocura", a mentionat el.Florin Citu si-a depus mandatul de premier desemnat, a anuntat, joi, Administratia Prezidentiala. Presedintele Klaus Iohannis a luat act de aceasta decizie si urmeaza sa faca o declaratie in aceasta seara."Domnul Florin Vasile Citu si-a depus astazi mandatul de prim-ministru desemnat. Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a luat act de aceasta decizie si urmeaza sa faca o declaratie de presa in cursul acestei seri", a transmis Administratia Prezidentiala.Decizia a fost luata cu putin timp inainte de sedinta celor doua Camere ale Parlamentului, care trebuia sa aiba loc la ora 16:00, pentru a da votul de investitura Cabinetului Citu.