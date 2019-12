Teodorovici a depus deja o motiune impotriva lui Citu, care este ministru de abia o luna

Ziare.

"Sustin cu tarie depunerea unei motiuni simple impotriva lui Vasile (Florin) Citu si impotriva austeritatii pe care o pregateste Guverul PNL! In acest sens, iata si vestea buna: am propus colegilor mei din grupul PSD din Senatul Romaniei textul unei motiuni simple impotriva lui Vasile Citu, intitulata "Guvernare PNL - numele tau este AUSTERITATE", depusa azi si pe care o sa o dezbatem si o sa o votam cat mai curand in plenul Senatului", a declarat Teodorovici.La randul sau, presedintele Senatului, Teodor Melescanu, a propus programarea dezbaterii motiunii pentru lunea viitoare."Potrivit art. 166, la motiunile simple termenul maxim este de sase zile, in consecinta, eu va propun sa fie saptamana viitoare, probabil luni, sa programam motiunea simpla. Dupa verificare va voi anunta daca au fost semnaturile necesare", a spus Melescanu.Orlando Teodorovici, fostul ministru de Finante, da vina pe Citu pentru cresterea cursului valutar, scaderea rezervelor BNR si cresterea ROBOR, desi liberalul se afla la conducerea ministerului de mai putin de o luna.