"Virusul Citu a infectat economia nationala" - motiunea PSD intra la dezbatere azi

Ziare.

com

In motiunea intitulata "Virusul Citu a infectat economia nationala", PSD afirma ca Florin Citu s-a dovedit incapabil sa vina cu masuri de sprijin eficiente pentru economie.Sedinta Camerei Deputatilor in care se dezbate motiunea este programata la ora 17:30."Mai nociv decat efectele pandemiei, mai contagios decat coronavirusul si mai letal decat maladia COVID-19, Virusul Citu a distrus aproape complet economia nationala! Dupa aproape doua luni de stare urgenta, dupa nenumarate balbe, amanari si rectificari de acte normative, ministrul Finantelor, Florin Vasile Citu, s-a dovedit incapabil sa vina cu masuri de sprijin eficiente pentru economie", scriu social-democratii in textul motiunii.Acestia sustin ca 70% din populatie considera ca Romania ar fi putut evita efectele negative din economie, produse de pandemia de coronavirus, daca Ministerul Finantelor ar fi luat din timp masuri eficiente pentru sprijinirea agentilor economici."Mai simplu spus, 70% dintre romani considera ca ministrul Citu este un dezastru pentru economie! Ce blestem pe aceasta tara ca, in cele mai grele momente, economia ei sa fie condusa de cel mai dezastruos ministru al Finantelor din istoria Romaniei!In cele 6 luni de guvernare si in cele peste 50 de zile de la instituirea starii de urgenta nu s-a luat nicio masura pentru evitarea dezastrului", mai afirma PSD.Social-democratii sustin ca doua treimi dintre romani nu au economii si "vor muri in casa, dar nu de coronavirus, ci de saracie"."Desi a preluat o economie in crestere, cu un deficit bugetar mic si cu un nivel redus al datoriei publice ca pondere in PIB, ministrul Finantelor, Florin Citu, a adus tara la sapa de lemn cu mult inainte de venirea pandemiei", mai arata PSD in textul motiunii."Ministrul Citu si-a batut joc de tot efortul din guvernarea PSD de a reduce ponderea datoriei ca procent din PIB. Fata de 2016, cand datoria era 37,2% din PIB, anul trecut, in octombrie, ajunsesem la 34,6% din PIB. Aveam a 6-a cea mai mica datorie ca pondere in PIB din Uniunea Europeana!In plus, PSD lasase o rezerva financiara in Trezorerie de 5,2 miliarde euro. Asta e mostenirea pe care a lasat-o PSD! Ministrul Citu nu doar ca a anulat tot acest efort, dar a ne-a dus cu datoria publica intr-o stare cu mult mai rea decat a fost vreodata. Agentiile de rating ne spun ca nivelul datoriei Romaniei va ajunge in acest an la 43% din PIB", mai afirma social-democratii.Acestia vorbesc si de esecul lansarii IMM Invest, dar si de imprumuturile pe care le-a facut Ministerul Finantelor."Amanetarea finantelor tarii trebuie sa inceteze! Romania trebuie salvata de virusul Vasile Citu! Ministrul Citu trebuie sa plece", mai scrie PSD.Motiunea este sustinuta de 70 de parlamentari si va fi votata miercuri Ministrul Finantelor, Florin Citu, a afirmat, duminica, inainte de dezbaterea motiunii simple a PSD impotriva sa, ca "PSD-istii lui Dragnea in frunte cu Ciolacu" ii dau ocazia sa le arate "cat sunt de pafaristi" si ca se gandeste sa propuna inca doua programe: "Alfred MINIMISS" si "La scoala cu Ciolacu".In 9 decembrie 2019, Senatul a adoptat o motiune impotriva ministrului Finantelor, tot la propunerea PSD.Premierul Ludovic Orban afirma atunci ca este "foarte multumit" de colaborarea cu Florin Citu si ca nu are de gand, "sub nicio forma", sa ia vreo decizie de demitere a acestuia.