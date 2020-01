Citu: Daca socialistii PSD-isti ar fi continuat sa guverneze Romania va garantez ca Grecia scria pe noi

Ziare.

Citu mai spune ca PNL are solutii, iar in perioada urmatoare vor exista "masuri atat pe partea de cheltuieli, s-a terminat cu dezmatul pe banul public, dar si pe partea de venituri"."Am prezentat situatia reala acum venim cu solutii! Modelul economic implementat de guvernarea socialista in ultimii ani a fost simplu: dupa noi pototpul. Am explicat in toti acesti ani ca este o politica economica falimentara sa cresti cheltuielile neproductive din pix. Am dat nenumarate exemple care demascau propganda sau/si analfabetismul economic al socialistilor. Degeaba le-am spus ca modeul implementat de ei, copiat de la greci si argentienieni, a dus in Grecia la taierea pensiilor de 11 ori in 6 ani. Ei au continuat cu distrugerea economiei", a afirmat Citu, duminica, pe Facebook.El a spus insa ca PNL a ajuns la guvernare la timp."Daca socialistii PSD-isti ar fi continuat sa guverneze Romania va garantez ca Grecia scria pe noi", a afirmat el.Citu a adaugat si ca liberalii au solutii."Avem solutii si vom reusi sa schimbam directia! Dar, trebuie sa intelegem cu totii ca promisiunile socialistilor din ultimii ani nu au sustinere in economia reala. In perioada urmatoare veti vedea o serie de masuri atat pe partea de cheltuieli, s-a terminat cu dezmatul pe banul public, dar si pe partea de venituri.Suntem o guvernare responsbila dar mai ales o guvernare liberala care intelege ca bunastarea apare prin eliberarea si mai ales utilizarea eficienta a resurselor din sectorul privat", a mai spus el.