Citu, despre impozitarea in IT: Sa discutam daca ne mai permitem sa avem unii romani mai speciali ca altii. Nici Biserica nu plateste impozit pe venit

El a declarat insa pentru RFI Romania ca PNL vrea sa discute daca in societate ne mai permitem sa avem unii romani mai speciali ca altii."Este clar ca a creat emotie, mai mult emotie decat o analiza. Ce vrea PNL este sa ne asezam si sa discutam daca in societate ne mai putem permite sa avem unii romani mai speciali ca altii. Domnul presedinte a dat un exemplu cu IT, putea sa foloseasca, nu stiu, constructii, angajatii sezonieri, chiar si Biserica, cea care nu plateste impozite pe tot, plateste pe proprietate, dar nu plateste pe toate veniturile, deci sunt mai multe categorii in societate care sunt scutite", a spus Citu.Senatorul precizeaza ca PNL vrea taxe mai putine, mai mici, dar pe care sa le plateasca toata lumea la fel."In acelasi timp, PNL are un program intreg de relaxare fiscala si in special pe forta de munca, pentru ca forta de munca este suprataxata in special pe partea de contributii. Si dupa ce tragem linie, eu va garantez ca nici un venit din Romania nu va scadea (...)Studiile FMI, studiile OECD, studiile bancilor centrale arata clar ca tarile unde exista sisteme cu multe deductibilitati au parte de evaziune fiscala mai mare (...) . Sistemul care noi credem ca este cel mai bun pentru Romania este un sistem in care sunt taxe mai putine, mai mici, dar toata lumea sa le plateasca la fel", a mai declarat Florin Citu.Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, sambata, la Medias, ca nu i se pare normal ca cei care lucreaza in IT sa fie scutiti de plata impozitului pe venit . "Orice venit trebuie impozitat. Nu poti sa creezi facilitati fiscale care imbraca forma unor privilegii", a spus Orban.Desi declarata sa a starnit un val de reactii, Ludovic Orban a continuat si duminica in aceeasi nota , aratand ca, "pe principiul acesta, hai sa ii scutim si pe profesorii de informatica, pentru ca ei ii formeaza pe IT-isti"."Este o declaratie in care am vorbit despre principiul echitatii fiscale, iar in acel context am facut acea declaratie. Sunt adept al echitatii fiscale si consider ca prin orice alt principiu se pot crea privilegii pentru anumite categorii profesionale si am exemplificat cu IT-istii.Nu am nimic cu IT-istii, dimpotriva, imi doresc dezvoltarea acestui sector, dar nu este normal ca ei sa fie scutiti de impozit, iar alte categorii nu. Pe principiul acesta hai sa ii scutim si pe profesorii de informatica, pentru ca ei ii formeaza pe IT-isti.Eu ce am spus nu retrag. Repet, este vorba despre principiul echitatii fiscale si despre faptul ca nu trebuie sa existe categorii de oameni care beneficieze de avantaje, spre deosebire de ceilalti", a spus Orban.