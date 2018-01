Citu: Dragnea da in 2018 lovitura fatala economiei si justitiei. Scenariul pentru Romania nu este Grecia, ci Venezuela

Ziare.

com

"In 2017, preturile au explodat. Asta inseamna ca desi ati avut poate mai multi bani, ati cumparat mai putin cu ei. Rata inflatiei a scazut constant dupa 2010. Asta inseamna ca preturile cresteau dar cu un ritm din ce in ce mai mic. Mai mult, in 2015 si 2016 preturile chiar au scazut de la un an la altul. Dragnea si PSD au schimbat aceasta evolutie in 2017. Au shimbat-o brutal. In 2017 a revenit in Romania inflatia",a sustinut senatorul liberal intr-o postare pe Facebook El a aratat ca implementarea masurilor populiste din programul de guvernare alaturi de suprareglementare si interventii cu bocancii in economie duc in primul rand la cresterea preturilor."Cresterea preturilor duce imediat la cresterea dobanzilor. Incepe o cursa intre dobanda si inflatie . Dobanda trebuie sa creasca peste rata inflatiei pentru ca altfel banii isi pierd imediat valoarea", a spus Citu.El a aratat ca "scenariul" pentru Romania nu este Grecia, ci Venezuela."Saracirea prin inflatie este << arma >> socialistilor, a populistilor. Am trait-o cu totii in perioada 1990-2000 si o vedeti cu totii astazi in Venezuela. Pentru ca acela este scenariu pentru Romania, nu Grecia. Continuarea programului de guvernare Dragnea PSD si lipsa reformei in administratia publica, in general in sectorul public, are un singur final - Romania = Venezuela! Si Venezuela are ceva ce noi nu avem - petrol ", a mai sustinut senatorul liberal.El a mai aratat ca in 2017 Dragnea si PSD au fost mai populisti ca Hugo Chavez , au continuat sa fure din banii public si, in acelasi timp, s-au asigurat ca institutiile care i-ar putea opri sunt controlate de ei."Dragnea si PSD au pregatit terenul in 2017. Asaltul final asupra economiei si justitiei se da in 2018. Dupa aceea, veti vedea ca apetitul lor pentru guvernare va scadea subit. Nu trebuie lasati sa termine in 2018 ce au inceput in 2017", a mai aratat Citu.