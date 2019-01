Florin Citu: Buget si masuri de austeritate pentru 2019. Romania, oficial in criza

Ziare.

"Stim cu totii ca mint si manipuleaza. In fiecare zi se duc in emisiuni platite unde prezinta date false incercand sa acopere criza prin care trece economia", scrie pe Facebook Florin Citu , facand referire la guvernantii PSD-ALDE.In postarea sa, senatorul liberal subliniaza ca "deteriorarea economiei s-au inrautatit" si ca, "in acest context (guvernantii - n.red.) pregatesc un buget de criza pentru 2019"."Taxe, suprataxe, accize, supraccize, salarii/indemnizatii inghetate, pensiile taiate etc.Deciziile, taxe mai multe si mai mari plus un buget de austeritate pentru 2019, PSD+ALDE arata adevarata situatie economica.Exemple de masuri de austeritate:- Taie 39.6 miliarde lei in 2019 de la Educatie pentru plata pensiilor speciale.- Taie punctul de pensiei in ianuarie 2019 si promit 'cresterea' la sfarsitul anului.- Cresc TVA - anuland reducerea TVA de la 1 ianuarie 2019 dela 19% la 18%.- Taxeaza si reduc cu 50% profiturile sistemului financiar pentru a forta romanii sa-si retraga banii din banci.- Taie 3.2 miliarde lei prin inghetarea salariilor/indemnizatiilor pentru sectorul bugetar.Bugetul de austeritate este construit dupa ce in 2018 economia a intrat in criza, de facto, si perspectivele pentru 2019 arata ca lucrurile merg spre dezastru total", mai scrie pe Facebook Florin Citu.De asemenea, acesta a atasat si o imagine in care face o comparatie intre promisiunile PSD-ALDE pentru anul 2018 si realitatea economica: