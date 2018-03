Florin Citu: Forta de munca si fiscalitatea sunt cele doua probleme ridicate de oamenii de afaceri

Ziare.

com

"Forta de munca si fiscalitatea sunt cele doua probleme care vad ca vin cel mai des din partea oamenilor de afaceri. Lipsa fortei de munca sau impozitarea fortei de munca, apoi aceste schimbari ale Codului fiscal care nu se mai termina", a declarat Citu, dupa o intalnire cu oamenii de afaceri argeseni.In opinia sa, ultimul an a marcat o adevarata ofensiva legislativa care afecteaza sectorul privat."Este clar ca in ultimele 12 - 13 luni am asistat la o noua paradigma, care se concretizeaza pe zi ce trece intr-o ofensiva asupra sectorului privat. Cheltuielile de la buget sunt din ce in ce mai mari (...) si trebuie sa vina banii de undeva. (...)2018 a inceput mult mai dur decat anul trecut, pe partea fiscala deja avem ordonante dupa ordonante care se anuleaza intre ele. Problema este ca multe dintre ele sunt date si de abia acum trec prin Parlament, unde pot sa fie schimbate. (...) Deci este un mediu volatil, ceea ce a fost intuit si de raportul Comisiei Europene", a sustinut vicepresedintele liberal.Florin Citu a participat sambata, la Pitesti, la o intalnire cu oamenii de afaceri organizata de Camera de Comert, Industrie si Agricultura Arges.