Florin Citu (PNL): Guvernul pregateste reintroducerea contributiei pentru pensie la angajator

"Suspendarea contributiei catre Pilonul II de pensii este doar o chestiune de timp.. Chiar si Liviu Dragnea ieri in declaratia pe care a dat-o a spus ca se analizeaza daca suspendarea este un lucru bun sau nu. Deci in momentul in care discuti despre asa ceva si recunosti public, este clar ca acest lucru se va intampla. Din punctul meu de vedere, nu exista niciun dubiu aici", a declarat Citu pentru RFI Romania Amintim ca, luni, liderul PSD a negat categoric ca Guvernul ar avea in intentie desfiintarea Pilonului II de pensii, dupa ce un proiect de lege inclus in programul legislativ al Executivului pe 2018 publicat duminica seara dezvaluia ca Executivul vreaDesi desfiintarea Pilonului IIeste acelasi lucru cu suspendarea contributiilor la acest pilon, Dragnea a negat-o: "V-am zis ca in ce priveste programul de guvernare, nu exista aceasta prevedere. Desfiintarea pilonului II este o minciuna", a declarat el.Totodata, senatorul PNL afirma ca, pe langa suspendarea contributiei la Pilonull II de pensii, va fi mutata contributia la pensie de la angajat la angajator, "pentru ca este atat de mare gaura la buget"."Acest proiect de lege mai face un lucru si acum va citez din proiectul de lege privind reglementarea pensiilor obligatorii administrate privat Pilonul II, propunerea de proiect de lege, apare contributia la angajator, care spune asa:Deci dupa ce am avut transferul contributiilor,. Deci sunt doua lucruri care se intampla:. Cred ca toti angajatorii din Romania trebuie sa fie constienti ca", a mai spus senatorul PNL.